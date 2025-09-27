Punjab

सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा की

Ajay Yadav27 September 2025 - 9:59 AM
2 minutes read
Punjab News :
सीएम भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं मरम्मत कार्यों की समीक्षा की

फटाफट पढ़ें

  • भगवंत मान ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की
  • नदियों के किनारे जलभराव से प्रभावित क्षेत्र
  • सफाई और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया
  • क्षतिग्रस्त संपत्ति का सर्वेक्षण तुरंत करें
  • राहत में पारदर्शिता और भागीदारी जरूरी

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज राज्य में हाल ही में आई बाढ़ के बाद विभिन्न कस्बों और शहरों में चल रहे सफाई, राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की.

शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी.) के आयुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि रावी, ब्यास, सतलुज और घग्गर जैसी नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे बसे कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उन्होंने बताया कि अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में भारी बारिश के कारण अनेक कस्बों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी. मुख्यमंत्री ने प्रभावित शहरी क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तुरंत सफाई, पीने योग्य पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियाँ बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया.

सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए

पानी भरे क्षेत्रों में कीचड़, रेत और मलबा जमा होने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष सफाई अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए, उन्होंने शहरी स्थानीय निकायों को अपने मौजूदा अमले का बेहतर उपयोग करने और इस नेक कार्य के लिए समर्पित टीमें गठित करने के आदेश दिए. डेंगू, मलेरिया जैसी बरसाती बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर फॉगिंग करवाने की महत्ता पर जोर दिया गया.

सर्वेक्षण और मरम्मत कार्य तुरंत शुरू करें

मुख्यमंत्री ने इंजीनियरिंग स्टाफ को क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और निजी संपत्तियों, जैसे मकान, दुकानें और अन्य ढाँचे का तुरंत सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नरों को सौंपी जाए ताकि उपयुक्त राहत और मुआवजे हेतु राज्य सरकार तक भेजी जा सके. मुख्यमंत्री ने जल आपूर्ति योजनाओं, स्ट्रीट लाइटों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों (एस.टी.पी.) और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत तुरंत शुरू करने के भी निर्देश दिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़कों की बड़ी मरम्मत या गड्ढे भरने का काम मॉनसून समाप्त होने के बाद ही शुरू होना चाहिए.

राहत में पारदर्शिता और भागीदारी जरूरी

उन्होंने सभी शहरी निकायों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यों की सूची तैयार करने, समय सीमा तय करने और प्रत्येक कार्य के लिए जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए. सार्वजनिक धन के पारदर्शी और विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और पुनर्वास कार्यों में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसके लिए स्थानीय युवा क्लबों, एन.जी.ओ. और सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाए.

नोडल अधिकारियों की जानकारी साझा करें

मुख्यमंत्री ने विभिन्न शहरी क्षेत्रों, विशेषकर बड़े कस्बों के लिए राहत और पुनर्वास कार्यों के समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों के नाम और संपर्क नंबर शहरवासियों के साथ साझा किए जाएँ. साथ ही, उन्होंने राहत और पुनर्वास प्रयासों की रिपोर्टिंग व सत्यापन में मदद के लिए पेस्को के पूर्व सैनिकों को शामिल करने पर भी जोर दिया. सीएम ने स्पष्ट किया कि नगर निगमों से संबंधित सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी आयुक्तों पर होगी. इसी प्रकार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास/जनरल) अपने-अपने जिलों में नगर परिषदों और नगर पंचायतों द्वारा किए जा रहे राहत व पुनर्वास कार्यों की निगरानी करेंगे. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 September 2025 - 9:59 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब विधानसभा ने बाढ़ में जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को दी श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा ने बाढ़ में जान गंवाने वाले 59 नागरिकों को दी श्रद्धांजलि

27 September 2025 - 9:28 AM
Photo of पंजाब बाढ़ राहत में सोनालिका का विशेष योगदान: 4.5 करोड़ और अतिरिक्त 50 लाख का चेक सौंपा, एंबुलेंसें भी की दान

पंजाब बाढ़ राहत में सोनालिका का विशेष योगदान: 4.5 करोड़ और अतिरिक्त 50 लाख का चेक सौंपा, एंबुलेंसें भी की दान

26 September 2025 - 11:02 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार केस में डिप्टी डायरेक्टर सिंगला और परिवार की अवैध संपत्तियां जब्त कीं

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार केस में डिप्टी डायरेक्टर सिंगला और परिवार की अवैध संपत्तियां जब्त कीं

26 September 2025 - 10:41 PM
Photo of पंजाब की मंडियों में लगाए जाएंगे 29 नए एटीएम, किसानों को मिलेगी राहत

पंजाब की मंडियों में लगाए जाएंगे 29 नए एटीएम, किसानों को मिलेगी राहत

26 September 2025 - 8:42 PM
Photo of पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता: सरहद पार से तस्करी में शामिल छह आरोपी गिरफ्तार, 4 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता: सरहद पार से तस्करी में शामिल छह आरोपी गिरफ्तार, 4 किलो हेरोइन और हथियार बरामद

26 September 2025 - 7:44 PM
Photo of पंजाब में वेटलैंड सुरक्षा और ब्यास नदी के लिए नई योजना को मिली मंजूर

पंजाब में वेटलैंड सुरक्षा और ब्यास नदी के लिए नई योजना को मिली मंजूर

26 September 2025 - 7:00 PM
Photo of CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा, अपराधियों पर चलेगा सख़्त शिकंजा

CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: बाढ़ पीड़ितों को मिलेगा पूरा मुआवजा, अपराधियों पर चलेगा सख़्त शिकंजा

26 September 2025 - 6:51 PM
Photo of पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

पंजाब सरकार बाढ़ प्रभावित किसानों को रबी सीजन में 2 लाख क्विंटल मुफ्त गेहूँ बीज देगी, 74 करोड़ रुपये सहायता का ऐलान

26 September 2025 - 3:44 PM
Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों की घोषणा की

पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस पर ऐतिहासिक कार्यक्रमों की घोषणा की

26 September 2025 - 3:24 PM
Photo of पंजाब सरकार ने चावल मिल मालिकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 की मंजूरी दी, किसानों को मिलेगा बेहतर लाभ

पंजाब सरकार ने चावल मिल मालिकों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 की मंजूरी दी, किसानों को मिलेगा बेहतर लाभ

26 September 2025 - 3:07 PM
Back to top button