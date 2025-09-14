Punjab

पंजाब के 2300 गांवों में सफाई महाअभियान आज से शुरू, एक साथ उठेंगे झाड़ू और चलेंगी जेसीबी

Ajay Yadav14 September 2025 - 11:31 AM
3 minutes read
Punjab News :
पंजाब के 2300 गांवों में सफाई महाअभियान आज से शुरू, एक साथ उठेंगे झाड़ू और चलेंगी जेसीबी

फटाफट पढ़ें

  • भगवंत मान ने बाढ़ राहत अभियान शुरू किया
  • सफाई और बहाली का विशेष ड्राइव चलाया
  • स्वास्थ्य सेवाओं पर पूरा ध्यान दिया गया
  • नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा
  • जनता मान सरकार की सक्रियता की सराहना

Punjab News : पंजाब में जब बाढ़ का संकट आया, तब मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों को जमीन पर उतरकर पूरी निष्ठा से निभाया. अब जैसे-जैसे पानी उतर रहा है, वैसे-वैसे मान सरकार ने राहत, सफाई और पुनर्निर्माण का महाअभियान शुरू कर दिया है. सरकार की ओर से 14 सितंबर से 23 सितंबर तक पूरे राज्य में सफाई और बहाली का विशेष ड्राइव चलाया जा रहा है, जो 2300 से ज्यादा गांवों और शहरी वार्डों में एक साथ शुरू हुआ है.

इस महाअभियान में हर गली, हर मोहल्ले, हर वार्ड को साफ-सुथरा और पहले से बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. जलभराव से जमा हुई गाद, सिल्ट और गंदगी को हटाने के लिए नगर निगमों, नगर परिषदों और पंचायतों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं. कई जिलों में 1000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी, 200 से अधिक ट्रैक्टर-ट्रालियां, 150 JCB मशीनें और सैकड़ों की संख्या में हेल्थ वर्कर्स इस काम में लगातार लगे हुए हैं. सरकार ने सभी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनकी सीधी निगरानी में काम हो रहा है. हर जोन का जिम्मा एक अफसर को सौंपा गया है और उन्हें साफ निर्देश हैं कि वे रोजाना ग्राउंड पर रहें और काम पूरा कराएं. नगर निगमों में कमिश्नर और जिलों में एडीसी को विशेष जिम्मेदारी दी गई है कि कोई भी शिकायत लंबित न रहे.

सफाई के साथ स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर

मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद इस पूरे अभियान की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. वे लगातार अधिकारियों से संपर्क में हैं और खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है, ये कोई औपचारिक मुहिम नहीं, ये पंजाब के हर नागरिक के घर-आंगन को फिर से खुशहाल बनाने का संघर्ष है.

सिर्फ सफाई ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं पर भी बराबर फोकस है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दवा छिड़काव, साफ पानी की आपूर्ति और प्राथमिक चिकित्सा शिविर लगाए जा रहे हैं. 5 सितंबर को जारी एडवाइजरी के तहत सभी ULBs को साफ-सफाई और रोग रोकथाम के उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश हैं.

संपत्तियों का आकलन कर जल्द मुआवजे की तैयारी

बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी तेजी से सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है. घरों, दुकानों, सड़कों, बिजली के खंभों, जल योजनाओं जैसी सभी सार्वजनिक व निजी संपत्तियों का आकलन इंजीनियरिंग टीमों द्वारा किया जा रहा है, ताकि सरकार हर प्रभावित व्यक्ति को जल्द से जल्द मुआवजा दे सके.

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे, इसलिए हर जगह ‘काम से पहले और बाद’ की तस्वीरें खींची जा रही हैं. यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी काम अधूरा न रहे और हर जरूरतमंद तक सरकारी मदद पहुंचे. पंजाब के सभी जिलों में आज, 14 सितंबर से मान सरकार का विशेष सफाई और पुनर्वास अभियान ज़ोर-शोर से शुरू हो गया है. सुबह से ही नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन की टीमें फील्ड में उतर चुकी हैं. JCB मशीनों की आवाज और ट्रैक्टर-ट्रालियों की हलचल इस बात का संकेत दे रही है कि अब पंजाब में सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत हो चुकी है. लोग खुद कह रहे हैं कि पहली बार सरकार इतनी तेजी और गंभीरता से हर गली-नुक्कड़ तक पहुंची है. ये देखकर जनता को भरोसा हुआ है कि सरकार सिर्फ एलान नहीं करती, जमीन पर काम करती है, वो भी बिना रुके, बिना थके.

सरकार ने बाढ़ को सेवा और एकजुटता की परीक्षा माना

मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच ने इस बार साबित कर दिया है कि बाढ़ जैसी आपदा को भी अगर जिम्मेदारी से संभाला जाए, तो वो लोगों के हौसले को गिराने की जगह उसे और मजबूत बना सकती है. इस बार सरकार ने बाढ़ को सिर्फ प्राकृतिक संकट नहीं, बल्कि पंजाबियों की हिम्मत, सेवा-भाव और एकजुटता की परीक्षा माना है. राहत कार्यों को इवेंट या प्रचार की तरह नहीं, बल्कि जनसेवा और जवाबदेही के अवसर की तरह लिया गया है, यही वो फर्क है जो एक लोक सेवक सरकार और दिखावटी राजनीति में होता है.

विपक्ष सियासत करे, मान सरकार जनता के साथ

बाढ़ आई, नुकसान हुआ, लेकिन सरकार कहीं नहीं डगमगाई. मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी टीम ने खुद को मैदान में उतार दिया. यह वही फर्क है जो जनता अब साफ देख रही है, जहां कुछ दल मुसीबत में सियासत खोजते हैं, वहीं मान सरकार समाधान खोजती है. आज जब विपक्ष सवालों की स्क्रिप्ट लिख रहा है, मान सरकार अपने काम से जवाब दे रही है, और वो भी जनता के बीच रहकर, उनके पिंडा विच में खड़े होकर और इसलिए आज पूरा पंजाब कह रहा है, मान सरकार खड़ी है, सिर उठाके, सीने ठोक के… अपने लोकां दे नाल, हर वक्त, हर हाल.

यह भी पढ़ें : पंजाब बाढ़ अपडेट: 55 मौतें, 3.88 लाख लोग प्रभावित, NDRF और सेना राहत कार्यों में जुटी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 September 2025 - 11:31 AM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र से सरसा-सवां नदियों के चैनलाइजेशन की उठाई मांग

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र से सरसा-सवां नदियों के चैनलाइजेशन की उठाई मांग

14 September 2025 - 10:12 AM
Photo of ‘युद्ध नशे विरुद्ध’ के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई, मोटरसाइकिल सवार दो तस्कर अफीम सहित गिरफ्तार

‘युद्ध नशे विरुद्ध’ के तहत पुलिस की सख्त कार्रवाई, मोटरसाइकिल सवार दो तस्कर अफीम सहित गिरफ्तार

14 September 2025 - 9:33 AM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 195वां दिन: पंजाब पुलिस ने 404 स्थानों पर की छापेमारी, 95 नशा तस्कर गिरफ्तार

13 September 2025 - 9:50 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़ी ड्रग और हथियार तस्करी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा, पांच तस्कर गिरफ्तार

13 September 2025 - 9:38 PM
Photo of बाढ़ से लड़ाई जारी: सीएम मान ने की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सफाई अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की घोषणा

बाढ़ से लड़ाई जारी: सीएम मान ने की प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और सफाई अभियान को बड़े पैमाने पर शुरू करने की घोषणा

13 September 2025 - 6:51 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

हरजोत सिंह बैंस ने सीनियर पत्रकार संत राम वशिष्ठ के निधन पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की गहरी संवेदना

13 September 2025 - 6:28 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

13 September 2025 - 5:33 PM
Photo of भयानक बाढ़ के बाद पंजाब सरकार का सशक्त कदम : राहत, पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान

भयानक बाढ़ के बाद पंजाब सरकार का सशक्त कदम : राहत, पुनर्निर्माण और वित्तीय सहायता पर विशेष ध्यान

13 September 2025 - 3:51 PM
Photo of भयानक बाढ़ के बाद पंजाब को पुनः पटरी पर लाने के लिए भगवंत मान सरकार ने शुरू किया सशक्त अभियान

भयानक बाढ़ के बाद पंजाब को पुनः पटरी पर लाने के लिए भगवंत मान सरकार ने शुरू किया सशक्त अभियान

13 September 2025 - 3:24 PM
Photo of चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

चुनाव आयोग की बड़ी पहल…मीडिया अधिकारियों को सिखाया जाएगा गुमराह करने वाली खबरों से कैसे निपटें

13 September 2025 - 2:56 PM
Back to top button