फटाफट पढ़ें

उधमपुर मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया

आतंकियों ने तलाशी के दौरान फायरिंग की

इलाज के दौरान घायल जवान ने दम तोड़ा

सर्च ऑपरेशन में ड्रोन और डॉग स्क्वॉड लगे

कई इलाकों में आतंकियों की तलाश जारी है

Jammu & Kashmir : जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया. मुठभेड़ ऊंचाई वाले क्षेत्र में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई, जब आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की. इस हमले में एक जवान घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान वह शहीद हो गया.

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार देर शाम उधमपुर के डूडू-बसंतगढ़ क्षेत्र और डोडा के भद्रवाह स्थित सेओज धार वन सीमा पर सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह (एसओजी) ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तलाशी के दौरान आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर फायरिंग कर दी, जिससे एक जवान घायल हो गया. घायल जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन फिर शुरू

अधिकारियों के मुताबिक, मुठभेड़ स्थल के आसपास के इलाके को रात भर घेराबंदी कर सुरक्षित रखा गया. शनिवार सुबह सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया. आशंका है कि जंगलों में दो से तीन आतंकी छिपे हो सकते हैं. फिलहाल ड्रोन और डॉग स्कॉड की मदद से तलाशी अभियान जारी है.

आतंकियों की तलाश में एक ऑपरेशन किश्तवाड़ में भी चलाया गया, जहां शुक्रवार रात से आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ जारी है. हालांकि अभी तक आतंकवादियों का कोई सुराग नहीं मिला है.

उधमपुर में जैश के आतंकियों की तलाश जारी

सेना और सुरक्षाबलों को इनपुट मिला है कि उधमपुर इलाके में जैश-ए मोहम्मद के दो से तीन आतंकी छिपे हो सकते हैं. इसी सूचना के आधार पर पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, ये आतंकी लंबे समय से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे. लेकिन सुरक्षाबलों ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया है. इसी अभियान के तहत पुलिस ने श्रीनगर समेत कश्मीर के 8 ठिकानों पर भी तलाशी अभियान चलाया है.

