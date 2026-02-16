Biharराज्य

मुख्यमंत्री रोजगार योजना : बिहार की महिलाओं के खातों में दूसरी किश्त भेजी गई

Ajay Yadav16 February 2026 - 2:21 PM
1 minute read
Bihar News :
मुख्यमंत्री रोजगार योजना : बिहार की महिलाओं के खातों में दूसरी किश्त भेजी गई

Bihar News : बिहार चुनाव में भारी जीत के बाद सत्ता में लौटे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने महिलाओं के लिए एक बार फिर खास कदम उठाया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री रोजगार योजना की अगली किश्त जारी करने की घोषणा की थी. इसके तहत अब महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी महिलाओं के खातों में धनराशि ट्रांसफर की. जानकारी के अनुसार यह राशि 25 लाख महिलाओं के खातों में भेजी गई है. इस मौके पर बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे.

खाते में आज पैसा भेजा गया

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है, जहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे महिलाओं के खातों में वित्तीय सहायता भेजी, उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं के खातों में किसी कारणवश अब तक पैसा नहीं पहुँचा था या जिन्होंने फॉर्म देर से भरे थे, उनके खातों में आज यह राशि ट्रांसफर कर दी गई है.

35 सीटों तक ही सीमित रखा

श्रवण कुमार ने यह भी बताया कि आज जिन महिलाओं के खातों में पैसा भेजा गया है, उनकी संख्या लगभग 25 लाख है, उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ राजनीतिक दलों के नेता यह दावा कर रहे थे कि महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार की जनता ने उन्हें केवल 35 सीटों तक ही सीमित रखा.

योजना का महत्व

बता दें कि बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की थी. चुनाव से पहले ही महिलाओं के खातों में इस योजना की पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपये भेजे गए थे. अब सरकार ने फिर से लगभग 25 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये जमा किए हैं.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 February 2026 - 2:21 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of हिमंत सरमा मामले में SC का दखल से इनकार, कहा – पहले हाईकोर्ट जाएं, उसकी अधिकारिता को कमतर न आंकें

हिमंत सरमा मामले में SC का दखल से इनकार, कहा – पहले हाईकोर्ट जाएं, उसकी अधिकारिता को कमतर न आंकें

16 February 2026 - 2:17 PM
Photo of फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखा : बृज की होली में मुस्लिमों को दूर रखने की मांग

फलाहारी महाराज ने सीएम योगी को पत्र लिखा : बृज की होली में मुस्लिमों को दूर रखने की मांग

16 February 2026 - 1:46 PM
Photo of भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

भिवाड़ी के टपूकड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, कई लापता

16 February 2026 - 12:33 PM
Photo of UP चुनाव में ओवैसी की एंट्री : सपा और बीजेपी के लिए नई चुनौती

UP चुनाव में ओवैसी की एंट्री : सपा और बीजेपी के लिए नई चुनौती

16 February 2026 - 12:24 PM
Photo of रायपुर में GATE परीक्षा में फर्जीवाड़ा : मुन्ना भाई नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर में GATE परीक्षा में फर्जीवाड़ा : मुन्ना भाई नेटवर्क के 6 आरोपी गिरफ्तार

16 February 2026 - 11:36 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 26वें दिन पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 571 स्थानों पर छापेमारी, 193 गिरफ्तार

16 February 2026 - 11:27 AM
Photo of प्रियांक खड़गे का RSS पर बड़ा हमला : फंडिंग और कानूनी दर्जे पर उठाए गंभीर सवाल

प्रियांक खड़गे का RSS पर बड़ा हमला : फंडिंग और कानूनी दर्जे पर उठाए गंभीर सवाल

16 February 2026 - 11:11 AM
Photo of प्रतापगढ़ में अमेठी-प्रतापगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार पर गिरा भारत पेट्रोलियम का पोलबोर्ड, सपा नेता की मौत

प्रतापगढ़ में अमेठी-प्रतापगढ़ हाईवे पर दर्दनाक हादसा: कार पर गिरा भारत पेट्रोलियम का पोलबोर्ड, सपा नेता की मौत

16 February 2026 - 9:56 AM
Photo of दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

16 February 2026 - 9:15 AM
Photo of महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

महाशिवरात्रि पर केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने रणकेशवर महादेव मंदिर में माथा टेका और पंजाब की शांति एवं खुशहाली के लिए प्रार्थना की

16 February 2026 - 7:30 AM
Back to top button