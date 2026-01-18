Uttar Pradesh

सीएम नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत जी राम जी मिशन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया संबोधन

Haryana News :
सीएम नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत जी राम जी मिशन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में किया संबोधन

Haryana News : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत जी राम जी मिशन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने वीबी जी राम जी मिशन से जुड़े श्रमिकों से सीधा संवाद किया. पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधन भी किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों के कल्याण और गांव के विकास के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी राम जी योजना शुरू की. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना ने पुरानी पड़ चुकी मनरेगा योजना का स्थान लिया है.

विपक्ष आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में व्यस्त

भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार जी राम जी का विरोध करने के लिए बहस कर रही है और प्रस्ताव पारित कर रही है. वहीं, पंजाब में भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है. सीएम ने कहा कि विपक्ष द्वारा लगातार आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति की जाती रही है, उन्होंने यह भी कहा कि मेहनतकश लोगों की राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

सीएम ने कहा कि यह विषय देश के करोड़ों ग्रामीण श्रमिकों, किसानों और मेहनतकश परिवारों से जुड़ा है, उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक सरकार ने ग्रामीण गरीबी को खत्म करने का काम किया है.

रोजगार गारंटी 125 दिन तक बढ़ी

नए प्रावधानों के तहत रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किए जाने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिला है. इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी होगी.

कांग्रेस शासनकाल में 2,000 करोड़

हरियाणा में भी हर श्रमिक की वार्षिक आय में कम से कम 50 हजार रुपये की बढ़ोतरी होगी. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उपस्थिति, वेतन और भत्तों का सीधा डिजिटल भुगतान, जियो टैगिंग और सैटलाइट इमेजरी जैसे उपाय इस मिशन में शामिल हैं. हरियाणा में अक्टूबर 2014 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के 10 वर्षों में श्रमिकों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया. वहीं, कांग्रेस के 10 वर्षों के शासनकाल में केवल 2,000 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया था.

भ्रष्टाचार रोकने के उपाय

विकसित भारत जी राम जी योजना में भ्रष्टाचार से निपटने और शोषण को रोकने के लिए कई उपाय किए गए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हरियाणा में डेढ़ करोड़ मकान बनाकर देने का काम किया गया है. मुख्यमंत्री ने शहरी आवास योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को 30 गज का प्लॉट देने का काम किया. प्रदेश में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की भी शुरुआत की गई.

ये भी पढ़ें- CM Yogi in Kashi : काशी में CM योगी का विपक्ष पर हमला, कहा- कुछ लोग ले रहे फिरौती

