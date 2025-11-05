फटाफट पढ़ें

भगवंत सिंह मान ने टीम को बधाई दी

टीम ने विश्व कप जीतकर इतिहास रचा

खिलाड़ियों को राज्य का गौरव बताया

टीम की जीत से देश का नाम रोशन हुआ

पंजाब की बेटियों ने पहचान बनाई

Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक शानदार मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आई.सी.सी. विश्व कप जीतने पर हार्दिक बधाई दी.

टीम सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व कप जीतकर बेटियों ने न केवल इतिहास रचा है, बल्कि दुनिया को भी फतह किया है, उन्होंने कहा कि ये बेटियाँ राज्य का गौरव हैं और पंजाब लौटने के बाद उनका शानदार सम्मान किया जाएगा. भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये खिलाड़ी राज्य की “ब्रांड एंबेसडर” हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से नई मिसाल कायम की है.

भारतीय टीम की विश्व कप जीत पर गर्व

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह गर्व और संतोष की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीतकर देश का नाम रोशन किया है. भगवंत सिंह मान ने कहा कि भारतीय टीम ने यह कप जीतकर इतिहास रच दिया है, उन्होंने देश को गौरवान्वित करने के लिए पूरी टीम की प्रशंसा की और उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं, उन्होंने कहा कि इन बेटियों ने अपने हौसले और जज्बे से राज्य के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने यह भी कहा कि यह खुशी की बात है कि आज भारतीय क्रिकेट टीम, भारतीय हॉकी टीम, महिला क्रिकेट टीम, बास्केटबॉल टीम और फुटबॉल टीम सभी की अगुवाई पंजाब के खिलाड़ी कर रहे हैं.

पंजाब की बेटियों ने क्रिकेट में बनाई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी बेटियों की टीम की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को खेलों के क्षेत्र में नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरी टीम ने इस शानदार जीत से देश का सिर ऊँचा किया है, उन्होंने कहा कि यह पंजाब के लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी अलग पहचान बनाई है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप