Delhi-NCR Weather : इन दिनों राजधानी दिल्ली में मौसम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है. आने वाले समय में भी यहां इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई जा रही है. यूपी के अधिकतर जिलों में भी बारिश की कोई खास संभावना नहीं है, हालांकि बिहार और उत्तरांखड के कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए है. बीते दिनों हुई बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे. फिलहाल देश के विभिन्न राज्यों में मौसम का मिला-जुला प्रभाव देखने को मिल सकता है.

सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली-एनसीआर की, जहां पिछले कई दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है. वहीं लगातार तेज धूप की वजह से अब दिल्ली-एनसीआर के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिल्ली-एनसीआर के इलाके में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है. दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

बिहार में अगले 4-5 दिन हल्की बारिश

वहीं यूपी की बात करें तो यहां ज्यादातर जिलों में बारिश की कोई संभावना नहीं दिख रही है. हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है. मौसम विभाग की मानें तो यूपी में भी अगले कई दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है. इसके अलावा बिहार के कई जिलों में आज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के कई जिलों में अगले चार-पांच दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है, हालांकि इसका तापमान पर खास असर नहीं होगा, लेकिन बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी.

