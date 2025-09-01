Punjab

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बाढ़ प्रभावित लोगों को सामग्री दी और लंगर परोसा

  • फाजिल्का में मंत्री ने राहत सामग्री बांटी
  • बाढ़ प्रभावितों से मिलकर हौसला बढ़ाया
  • 4558 राशन किट और कैटल फीड वितरित
  • बुजुर्ग आश्रम और राहत कैंप चालू हैं
  • बारिश घटने पर गिरदावरी कर नुकसान भरा जाएगा

Punjab News : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज फाजिल्का जिले के गाँव नूर शाह के पास चंद भान ड्रेन के पास बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर स्वयं राहत सामग्री बाँटी और उनका हौसला बढ़ाया. इस दौरे के दौरान फाजिल्का के विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना और अबोहर के पूर्व विधायक अरुण नारंग भी उनके साथ मौजूद रहे.

बातचीत करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और राहत कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, उन्होंने बताया कि फाजिल्का हलके में अब तक 70 लाख रुपये से अधिक की राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है, जिसमें 4558 राशन किटें और 2017 बैग कैटल फीड शामिल हैं. महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड और मच्छरदानियों का भी वितरण किया गया है.

बुजुर्ग आश्रम और राहत कैंप चालू हैं

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि बुजुर्ग आश्रम बाढ़ प्रभावित बुजुर्गों के लिए खोले गए हैं और राहत कैंपों में लोगों को हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, उन्होंने आगे कहा कि बारिश का पानी घटने के बाद गिरदावरी करवा कर नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी.

दौरे से पहले मंत्री ने जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स में डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू और अन्य अधिकारियों के साथ राहत कार्यों की समीक्षा की, उन्होंने वॉलंटियरों से भी मुलाकात की और कहा कि इस संकट की घड़ी में सभी मिलकर बाढ़ पीड़ितों का हौसला बनाएँगे. गाँव नूर शाह के दौरे के दौरान डॉ. बलजीत कौर और विधायक नरिंदरपाल सिंह सवना ने बाँध किनारे बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ लंगर परोसा.

