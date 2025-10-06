Uttar Pradesh

रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर ब्रजेश पाठक ने जताया दुख, कहा- दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Ajay Yadav6 October 2025 - 1:32 PM
UP News : उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हत्या के मामले ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने घटना पर दुख जताया और कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह एक बेहद दुखद घटना है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं. जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार होंगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर मामले में कोई पुलिस अधिकारी भी दोषी पाया गया, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी.

कप सिरप को लेकर प्रतिक्रिया दी

ब्रजेश पाठक ने कोल्ड्रिफ कप सिरप को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया है और प्रदेशवासियों की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि जो भी दवा मानकों के खिलाफ पाई जाएगी, उसे उत्तर प्रदेश में किसी भी सूरत में अनुमति नहीं दी जाएगी. ब्रजेश पाठक ने कहा, “मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने अब तक इस तरह की किसी दवा की खरीद की इजाजत नहीं दी है.”

राहुल गांधी ने परिवार से बात की

रायबरेली के फतेहपुर में रहने वाला हरिओम मानसिक रूप से कमजोर था. वह दांडेपुर स्थित जमुनापुर में अपनी ससुराल जा रहा था, तभी रास्ते में भीड़ ने उसे घेर लिया और चोर समझकर बेरहमी से पीटने लगी. पिटाई के दौरान युवक ने राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और पीटते रहे, कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से बात की और परिवार की हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि, “राहुल संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं, उनके लिए यह बेहद दुखद है. दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं.”

