UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ी समस्याओं को जल्द ही कम करने की तैयारी शुरू हो गई है. यूपी पॉवर कॉरपोरेशन दिसंबर से ‘बिल राहत योजना’ लागू करने जा रहा है, जिसके तहत बिजली चोरी, बकाया बिल और लंबित भुगतान जैसी परेशानियों का समाधान किया जाएगा.

गुरुवार को शक्ति भवन में कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने ‘बिल राहत योजना’ की तैयारियों का विस्तृत मूल्यांकन किया. उन्होंने कहा कि यह योजना बिजली चोरी, बकाया बिल और लंबित भुगतान जैसी समस्याओं के निपटारे में उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.

सरचार्ज माफ और मूलधन में बड़ी छूट

डॉ आशीष ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा और मूलधन पर भी बड़ी छूट दी जाएगी. लॉन्ग अनपेड और नेवर पेड बिलों को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी, वहीं बिजली चोरी के मामलों में भी महत्वपूर्ण राहत मिलेगी. योजना को प्रभावी बनाने के लिए बिजली कर्मचारी घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए जागरुक करेंगे.

कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने बताया कि यदि उपभोक्ता एक ही बार में पूरा बकाया जमा करता है तो बकाए पर सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी. यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी.

लाभ उठाने की यूपी पॉवर की अपील

यूपी में कुल 5412443 उपभोक्ता नेवर पेड में आते हैं, जिन पर 16105 करोड़ी रुपये का बकाया है. वहीं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की संख्या 9145985 है. जिन पर मूल के रूप में 15100 करोड़ रुपये का बकाया है. सरचार्ज मिलाकर इन दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं का कुल बकाया 45980 करोड़ रुपये तक हो जाती है. यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे उन्हें राहत मिलेगी और विभाग को भी मदद मिलेगी.

