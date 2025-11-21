Uttar Pradesh

UP में दिसंबर से बिल राहत योजना : बकाया और बिजली चोरी पर मिलेगी बड़ी छूट

Ajay Yadav21 November 2025 - 3:04 PM
1 minute read
UP News :
UP में दिसंबर से बिल राहत योजना : बकाया और बिजली चोरी पर मिलेगी बड़ी छूट

UP News : उत्तर प्रदेश में बिजली से जुड़ी समस्याओं को जल्द ही कम करने की तैयारी शुरू हो गई है. यूपी पॉवर कॉरपोरेशन दिसंबर से ‘बिल राहत योजना’ लागू करने जा रहा है, जिसके तहत बिजली चोरी, बकाया बिल और लंबित भुगतान जैसी परेशानियों का समाधान किया जाएगा.

गुरुवार को शक्ति भवन में कॉरपोरेशन अध्यक्ष डॉ आशीष कुमार गोयल ने ‘बिल राहत योजना’ की तैयारियों का विस्तृत मूल्यांकन किया. उन्होंने कहा कि यह योजना बिजली चोरी, बकाया बिल और लंबित भुगतान जैसी समस्याओं के निपटारे में उपभोक्ताओं के लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.

सरचार्ज माफ और मूलधन में बड़ी छूट

डॉ आशीष ने बताया कि इस योजना के तहत पहले चरण में सरचार्ज पूरी तरह माफ किया जाएगा और मूलधन पर भी बड़ी छूट दी जाएगी. लॉन्ग अनपेड और नेवर पेड बिलों को आसान किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी, वहीं बिजली चोरी के मामलों में भी महत्वपूर्ण राहत मिलेगी. योजना को प्रभावी बनाने के लिए बिजली कर्मचारी घर-घर जाकर उपभोक्ताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए जागरुक करेंगे.

कॉरपोरेशन अध्यक्ष ने बताया कि यदि उपभोक्ता एक ही बार में पूरा बकाया जमा करता है तो बकाए पर सरचार्ज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी दी जाएगी. यह योजना दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर लागू होगी.

लाभ उठाने की यूपी पॉवर की अपील

यूपी में कुल 5412443 उपभोक्ता नेवर पेड में आते हैं, जिन पर 16105 करोड़ी रुपये का बकाया है. वहीं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की संख्या 9145985 है. जिन पर मूल के रूप में 15100 करोड़ रुपये का बकाया है. सरचार्ज मिलाकर इन दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं का कुल बकाया 45980 करोड़ रुपये तक हो जाती है. यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं, जिससे उन्हें राहत मिलेगी और विभाग को भी मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav21 November 2025 - 3:04 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of नहीं कर पाई पति से गद्दारी, पति की हत्या का दबाव बना रहे प्रेमी से परेशान पत्नी ने की आत्महत्या

नहीं कर पाई पति से गद्दारी, पति की हत्या का दबाव बना रहे प्रेमी से परेशान पत्नी ने की आत्महत्या

21 November 2025 - 4:51 PM
Photo of अखिलेश यादव ने दालमंडी चौड़ीकरण का विरोध किया, कहा- सपा व्यापारियों के साथ खड़ी

अखिलेश यादव ने दालमंडी चौड़ीकरण का विरोध किया, कहा- सपा व्यापारियों के साथ खड़ी

21 November 2025 - 3:45 PM
Photo of अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो…..सपा नेता रमाकांत दुबे का पूर्व BJP सांसद को खुली चुनौती

अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है तो…..सपा नेता रमाकांत दुबे का पूर्व BJP सांसद को खुली चुनौती

21 November 2025 - 12:35 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण गंभीर : नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में AQI 400 के पार, सांस लेना मुश्किल

उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण गंभीर : नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में AQI 400 के पार, सांस लेना मुश्किल

21 November 2025 - 8:00 AM
Photo of 21 नवंबर से खादी महोत्सव का शुभारम्भ, 30 नवम्बर तक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में चलेगी प्रदर्शनी

21 नवंबर से खादी महोत्सव का शुभारम्भ, 30 नवम्बर तक केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में चलेगी प्रदर्शनी

20 November 2025 - 7:45 PM
Photo of ‘रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा के नौवें दिन उमड़ा जनसैलाब, संजय सिंह का फूल मालाओं से हुआ स्वागत

‘रोज़गार दो सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा के नौवें दिन उमड़ा जनसैलाब, संजय सिंह का फूल मालाओं से हुआ स्वागत

20 November 2025 - 6:41 PM
Photo of सीएम योगी ने की मेरठ, कानपुर और मथुरा-वृंदावन के विकास मॉडल की समीक्षा, प्राथमिक परियोजनाओं को दी हरी झंडी

सीएम योगी ने की मेरठ, कानपुर और मथुरा-वृंदावन के विकास मॉडल की समीक्षा, प्राथमिक परियोजनाओं को दी हरी झंडी

20 November 2025 - 2:48 PM
Photo of सीएम योगी ने यूपी में 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को दी स्वीकृति, 9 लाख किसानों को लाभ

सीएम योगी ने यूपी में 95 नई सिंचाई परियोजनाओं को दी स्वीकृति, 9 लाख किसानों को लाभ

20 November 2025 - 2:14 PM
Photo of राममंदिर में ध्वजारोहण समारोह गुरुवार से कलश यात्रा के साथ शुरू, 108 वैदिक आचार्य और सुरक्षा प्लान के बीच आम श्रद्धालुओं को भी दर्शन की सुविधा

राममंदिर में ध्वजारोहण समारोह गुरुवार से कलश यात्रा के साथ शुरू, 108 वैदिक आचार्य और सुरक्षा प्लान के बीच आम श्रद्धालुओं को भी दर्शन की सुविधा

20 November 2025 - 12:15 PM
Photo of दालमंडी में चौड़ीकरण कार्य में बाधा डालने पर 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

दालमंडी में चौड़ीकरण कार्य में बाधा डालने पर 32 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

20 November 2025 - 11:59 AM
Back to top button