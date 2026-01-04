Biharराज्य

भागलपुर जेल से पटना बेऊर जेल लाए गए मुन्ना शुक्ला, ये वजह आई सामने

Shanti Kumari4 January 2026 - 12:08 PM
2 minutes read
Bihar News

Bihar News : बिहार में राबड़ी देवी के शासनकाल में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे विधायक मुन्ना शुक्ला को भागलपुर जेल से स्थानांतरित कर पटना बेऊर जेल लाया गया. जेल प्रशासन ने 2 जनवरी 2026 को उन्हें भागलपुर से बेऊर जेल शिफ्ट किया था.

आंख का होना है ऑपरेशन

बेऊर जेल अधीक्षक के अनुसार, मुन्ना शुक्ला को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना था, इसलिए उन्हें पटना लाया गया. शनिवार 3 जनवरी को उन्हें आईजीआईएमएस में आंख के इलाज के लिए भर्ती किया गया, जहां डॉक्टर की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है. ऑपरेशन अगले कुछ दिनों में डॉक्टर की सलाह अनुसार किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें वापस भागलपुर जेल भेज दिया जाएगा.

इस मामले में सजा काट रहे हैं शुक्ला

जानकारी के अनुसार, राबड़ी देवी के शासनकाल में मंत्री रहे ब्रिज बिहारी प्रसाद की 1998 में हत्या कर दी गई थी, उन्हें आईजीआईएमएस परिसर में अपराधियों ने गोलियों से घायल किया था इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे वह वर्तमान में भागलपुर जेल में काट रहे हैं

मुन्ना शुक्ला पूर्व विधायक रह चुके हैं और 2024 में आरजेडी के टिकट पर वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन लोजपा की वीणा देवी ने उन्हें करीब 89 हजार वोटों से हराया. चुनाव के कुछ महीने बाद पटना हाईकोर्ट ने ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई.

हत्याकांड में सामने आना वाला नाम

उस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी प्रकाश शुक्ला, मुन्ना शुक्ला, मंटू तिवारी और राजन तिवारी सहित कई लोगों का नाम सामने आया था. इसके बाद बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

इस मामले में मुन्ना शुक्ला बेऊर जेल में बंद थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था. आंख की समस्या के इलाज के लिए अब उन्हें फिर से भागलपुर जेल से बेऊर जेल लाया गया है. फिलहाल आईजीआईएमएस के डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं.

