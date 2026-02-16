Uttar Pradeshक्राइम

Barelly Rape Case : मुस्लिम सहेलियों ने हिंदू सहेली को जाल में फंसाया, फिर सगे भाई से कराया दुष्कर्म

Barelly Rape Case
Barelly Rape Case : उत्तर प्रदेश के बरेली से दोस्ती में विश्वासघात का मामला सामने आया है। एक मुस्लिम युवती ने अपनी हिंदू सहेली को दोस्ती के जाल में फंसाकर अपने भाई से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पीड़िता को जाल में फंसाकर घर में बुलाया और उसे नशीला पदार्थ देकर बेसुध कर दिया।

लड़की को बहाने से बुलाया घर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़िता कक्षा 10वीं की स्टूडेंट है। स्कूल में ही उसकी दो मुस्लिम सहेलियां थी। वे दोनों इस दोस्ती की आड़ में षड्यंत्र रच रही थीं। दोनों ने हिंदू लड़की को बहाना कर के घर बुलाया और नशीला पदार्थ देकर अपने भाई अनस के हवाले कर दिया। अनस ने लड़की से दुष्कर्म कर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

बता दें कि रविवार को पीड़िता की शिकायत पर नवाबगंज थाने में अनस, दोनों बहनों समेत माता-पिता पर मामला दर्ज किया गया। पीड़िता का आरोप है कि अनस व उसकी बहनों ने धमकाया कि शिकायत की तो अश्लील वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देंगे।

नशीला पदार्थ देकर किया बेसुध

उत्तराखंड में नौकरी करने वाले पिता की बेटी, बरेली जिले के गांव में मां के साथ रहती है। वह शनिवार को स्कूल वार्षिकोत्सव में गई थी। लौटते समय, दो नाबालिग मुस्लिम बहनों ने उसे अपने घर जाने के लिए कहा। मना करने पर उन्हें नशीला पदार्थ देकर बेसुध कर दिया गया।

उसके अम्मी और अब्बू बाहर खड़े

पीड़िता नशे में होने की वजह से वह कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं थी। मगर उसका दिमाग काम कर रहा था। दोनों सहेलियों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां उनका भाई अनस पहले से था। उसने दुष्कर्म किया। जानकारी के मुताबिक अचंभित करने वाली बात यह है कि कमरे के बाहर दोनों सहेलियां व उसके अम्मी और अब्बू भी मौजूद थे। अनस लड़की के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

छात्रा के पिता के अनुसार, शनिवार शाम को उसे तलाशने निकले थे। इसकी भनक लगने पर अनस के स्वजन बेटी को बेसुध अवस्था में गांव के बाहर छोड़कर भाग गए। इंस्पेक्टर अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि सभी आरोपियों पर दुष्कर्म, पॉक्सो, षड्यंत्र रचने, धमकाने, आईटी एक्ट की धारा में प्राथमिकी लिखी गई है।

