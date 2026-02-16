Delhi NCRGujaratराष्ट्रीय

गुजरात में 30 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वाड टीमें एक्टिव

Karan Panchal16 February 2026 - 1:33 PM
1 minute read
Schools Bomb Threat
गुजरात में 30 से अधिक स्कूलों में बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस और डॉग स्क्वाड टीमें एक्टिव

Schools Bomb Threat : गुजरात के अहमदाबाद में कई बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। मेल में भारत को खालिस्तान बनाने जैसी बातें लिखी गई हैं। धमकी के बाद स्कूलों में अफरा-तफरी मच गई और एहतियात के तौर पर बच्चों को घर भेजा जा रहा है। पुलिस और डॉग स्क्वॉड टीम स्कूलों की जांच कर रही है। फिलहाल सघन तलाशी अभियान जारी है और मामले की जांच की जा रही है।

अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने बम की जानकारी दी है। धमकी के बाद स्कूलों में हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एहतियातन स्कूल एक दिन के लिए बंद कर दिए गए। अभिभावकों को बच्चों को घर ले जाने के लिए कहा गया। साइबर क्राइम शाखा ईमेल की जांच कर रही है, जबकि डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की टीम स्कूलों की तलाशी ले रही है।

32 स्कूलों को ईमेल से धमकी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात के 32 स्कूलों को ईमेल से बम की धमकी दी गई है। इनमें वडोदरा के 17 और अहमदाबाद के 15 स्कूल शामिल हैं। मेल में गुजरात को खालिस्तान बनाने और देश को बांटने जैसी बातें लिखी गई हैं।

जानकारी मिलते ही अभिभावक स्कूल पहुंचे और बच्चों को घर ले गए। सभी स्कूल खाली करा दिए गए हैं। बम निरोधक दस्ता और पुलिस टीम स्कूलों व वाहनों की जांच कर रही है। वडोदरा के उर्मी स्कूल का छात्रावास भी एहतियातन खाली कराया गया है।

ये भी पढ़ें- CBSE बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू, 10 बजे तक पहुंचना जरूरी, CBSE ने जारी की गाइडलाइन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal16 February 2026 - 1:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of CBSE बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू, 10 बजे तक पहुंचना जरूरी, CBSE ने जारी की गाइडलाइन

CBSE बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू, 10 बजे तक पहुंचना जरूरी, CBSE ने जारी की गाइडलाइन

16 February 2026 - 12:57 PM
Photo of IND vs PAK : भारत से करारी हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बाबर और अपने दामाद की छुट्टी की सलाह

IND vs PAK : भारत से करारी हार के बाद बौखलाया पाकिस्तान, बाबर और अपने दामाद की छुट्टी की सलाह

16 February 2026 - 12:08 PM
Photo of दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

16 February 2026 - 11:24 AM
Photo of IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

IND vs PAK : क्रिकेट का अजीब नजारा, पाक टीम घुटनों पर, भाग खड़े हुए मोहसिन नकवी

16 February 2026 - 10:51 AM
Photo of दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

दिल्ली-NCR में फिर बदलेगा मौसम, 18 फरवरी को बारिश, तापमान में आएगी गिरावट

16 February 2026 - 9:15 AM
Photo of अभी और सस्ता हो सकता है सोना-चांदी, इस हफ्ते भी Gold-Silver की कीमतों में गिरावट जारी रहने के संकेत

अभी और सस्ता हो सकता है सोना-चांदी, इस हफ्ते भी Gold-Silver की कीमतों में गिरावट जारी रहने के संकेत

16 February 2026 - 8:35 AM
Photo of भाजपा सरकार में निकाले गए संविदा कर्मियों से “आप” का आह्वान, एक मार्च को पहुंचें जंतर मंतर

भाजपा सरकार में निकाले गए संविदा कर्मियों से “आप” का आह्वान, एक मार्च को पहुंचें जंतर मंतर

15 February 2026 - 4:41 PM
Photo of फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

फिर शुरू होगा बारिश का दौर, दो दिन बरसेंगे बादल, पहाड़ों पर होगी बर्फबारी

15 February 2026 - 11:12 AM
Photo of महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

महाशिवरात्रि 2026 : चार प्रहर पूजा से लेकर जलाभिषेक तक के शुभ मुहूर्त, जानें सभी शुभ योग और पूजा विधि

15 February 2026 - 8:38 AM
Photo of जनकपुरी क्राइम सीन से लेकर नकली यमुना तक, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

जनकपुरी क्राइम सीन से लेकर नकली यमुना तक, सौरभ भारद्वाज ने उठाए गंभीर सवाल

14 February 2026 - 7:08 PM
Back to top button