CBSE बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू, 10 बजे तक पहुंचना जरूरी, CBSE ने जारी की गाइडलाइन

Karan Panchal16 February 2026 - 12:57 PM
1 minute read
CBSE Board Exam 2026
CBSE बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी से शुरू, 10 बजे तक पहुंचना जरूरी, CBSE ने जारी की गाइडलाइन

CBSE Board Exam 2026 : CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी यानि कल से शुरू हो रही हैं। 10वीं का पहला पेपर मैथ्स और 12वीं का पहला पेपर बायोटेक्नोलॉजी व शॉर्टहैंड होगा।

एग्जाम सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, इसलिए छात्रों को 10 बजे या उससे पहले निर्धारित सेंटर पर पहुंचने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक या बड़े कार्यक्रमों के कारण रास्तों में बदलाव हो सकता है, इसलिए समय से निकलें।

CBSE ने दी छात्रों को सलाह

CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे छात्रों और अभिभावकों को जरूरी मार्गदर्शन दें। इसी साल से 10वीं की परीक्षा साल में दो बार होगी, दूसरी परीक्षा 15 मई से 1 जून के बीच हो सकती है। CBSE ने सभी छात्रों को सलाह दी है कि वे समय से पहले घर से निकलें, ताकि परीक्षा केंद्र पर 10 बजे या उससे पहले पहुंच सकें।

बोर्ड ने कहा है कि छात्र ट्रैफिक, मौसम और दूरी को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा की योजना बनाएं। सुबह 10 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

परीक्षा में क्या है बेल सिस्टम

CBSE ने बताया कि परीक्षा के दौरान टाइम बताने के लिए बेल सिस्टम रहेगा। पेपर खत्म होने से 10 मिनट पहले एक बेल बजेगी और परीक्षा खत्म होने पर लंबी बेल बजेगी। एक बेल एक या दो घंटे पूरे होने का संकेत भी देगी, ताकि छात्र समय पर नजर रख सकें।

ये भी पढ़ें- दिल्ली में AI Summit, आज ये रास्ते रहेंगे बंद, PM मोदी करेंगे AI समिट का उद्घाटन

