'अजित दादा अमर रहें' के नारों से गूंजा बारामती, NCP नेताओं और समर्थकों की आंखें नम, आज अंतिम संस्कार

Ajay Yadav29 January 2026 - 9:41 AM
Ajit Pawar Last Rites :
'अजित दादा अमर रहें' के नारों से गूंजा बारामती, NCP नेताओं और समर्थकों की आंखें नम, आज अंतिम संस्कार

Ajit Pawar Last Rites : महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में बीते बुधवार, 28 जनवरी की सुबह एक दर्दनाक विमान हादसे में NCP अध्यक्ष अजित पवार का निधन हो गया. मुंबई से बारामती जा रहा चार्टर्ड विमान सुबह करीब 8.45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले क्रैश हो गया.

इस विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अजित पवार, उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO), एक सहयोगी और दो पायलट शामिल थे. हादसे की खबर मिलते ही पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जबकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आज बारामती पहुंचने की संभावना है.

अजित पवार का राजकीय अंतिम संस्कार

आज अजित पवार का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुबह 11 बजे बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान मैदान में किया जाएगा. अंतिम यात्रा विद्या प्रतिष्ठान कैंपस से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी और विद्या प्रतिष्ठान मैदान पर संपन्न होगी. सुबह 11 बजे उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार स्थल पर लाया जाएगा. समर्थक अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर और अंतिम यात्रा मार्ग पर सुबह से ही जुटने लगे, ताकि अपने नेता की आखिरी झलक एक बार देख सकें.

अजित पवार के अंतिम दर्शन पर शोक की लहर

बता दें कि इससे पहले 28 जनवरी को अजित पवार का पार्थिव शरीर फूलों से सजे वाहन में बारामती के अहिल्याबाई होलकर सरकारी मेडिकल कॉलेज से विद्या प्रतिष्ठान लाया गया, जहां रास्ते भर लोगों की आंखें नम रहीं और चारो तरफ शोक का माहौल दिखा. अपने दिवंगत नेता को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए महाराष्ट्र भर से बड़ी संख्या में लोग और NCP कार्यकर्ता बारामती पहुंचे हैं. विद्या प्रतिष्ठान परिसर में पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान ‘अजित दादा अमर रहें’ और ‘अजित दादा लौट आओ’ जैसे नारों से गूंजता रहा. कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी रोते हुए नजर आए. वहीं, एनीसीपी नेताओं की आंखें भी नम रहीं. इसी बीच बारामती में देर रात उद्धव ठाकरे ने अजीत पवार के परिवार से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की.

पार्थिव शरीर सीधे विद्या प्रतिष्ठान मैदान जाएगा

अधिक संख्या में भीड़ की को देखते हुए अजित पवार के पार्थिव शरीर को गदिमा हॉल नहीं ले जाया जाएगा. अब उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए काटेवाड़ी स्थित उनके घर से सीधे विद्या प्रतिष्ठान मैदान ले जाया जाएगा.

शरद पवार विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे

शरद पवार विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे, यहां अजित पवार अंतिम संस्कार किया जाएगा.

वही, महाराष्ट्र के बारामती में अजित पवार के बेटे जय पवार अपने आवास पर लोगों के बीच नजर आए.

बारामती क्रैश साइट की जांच

महाराष्ट्र के बारामती में उस इलाके का वीडियो सामने आया है, जहां कल चार्टर्ड विमान क्रैश हुआ था. इस हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत विमान में सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं, DGCA और फोरेंसिक अधिकारी क्रैश साइट पर जांच कर रहे हैं.

राज ठाकरे और पत्नी पहुंचे

राज ठाकरे, उनकी पत्नी, अभिनेता रितेश देशमुख, महाराष्ट्र कैबिनेट के तमाम मंत्री, एनसीपी के दोनों गुटों के विधायक, जीशान सिद्दीकी, विश्वजीत कदम, नवाब मलिक, आदि विद्दा प्रतिष्ठान पहुंच गए हैं. कोल्हापुर, बारामती, पिंपरी-चिंचवड़, मुंबई आदि से आम जनता भी अजित पवार के दर्शन के लिए पहुंच रही है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंच रहे हैं.

ये भी पढ़ें- Ajit Pawar Plane Crash : महिला कैप्टन सांभवी पाठक के आखिरी शब्द Oh… जानें प्लेन क्रैश से पहले क्या हुआ

