Navi Mumbai : लगभग ये बात तो सभी जानते हैं कि बजरंग दल हिंदुत्व की रक्षा, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा गौरक्षा और तमाम समाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने का काम करता है। वे सनातन धर्म के अलावा किसी भी धर्म को न तो मानते हैं और ना ही मनाते हैं। इस बीच क्रिसमस डे पर एक कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट डाल दिया जिसके बाद 20-30 लोगों की भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई कर दी।

क्रिसमस पर लगाया विवादित स्टेटस

दरअसल, यह मामला महाराष्ट्र के नवी मुंबई की है। जहां, बजरंग दल कार्कर्ता अर्जुन सिंह ने अपने सोशल मीडिया स्टेटस में लिखा था कि अगर मुझे क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, तो तुम्हारे शरीर में कीलें ठोक दूंगा। इसी बात से नाराज 20 से 30 लोगों के एक समूह ने अर्जुन सिंह की दुकान में घुसकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और फिर चेतावनी देते हुए वहां से चले गए।

हादसे का वीडियो वायरल

हादसे को वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है की अर्जुन सिंह अपनी मोबाइल शॉप में अराम से बैठे हुए हैं और 3-4 लोग उनकी दुकान में खड़े होकर बातें कर रहे थे। तभी कुछ समय बाद अचानक से 20-30 लोगों की भीड़ दुकान में घुस आई, जिसके बाद सबने अर्जुन पर जमकर हमला कर दिया।

लोगों ने लात, घूंसे, चप्‍पल, जूते, बाल्‍टी गमले और हाथ में जो कुछ भी आया उससे हमला करना शुरू कर दिया। एक शख्‍स ने प्‍लास्टिक का ड्रम उठा कर सिधा अर्जुन पर दे मारा। इस हमले में अर्जुन सिंह बुरी तरह घायल बताया जा रहा है जिसका इलाज जारी है।

सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरु

वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना के आधार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में रबाले एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है और स्थिति पर निगरानी बनाए हुए है।

