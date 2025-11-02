Bihar

“बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते”, मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का तंज

Ajay Yadav2 November 2025 - 8:43 AM
2 minutes read
Anant Singh Arrested :
"बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते", मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सपा का तंज

फटाफट पढ़ें

  • मोकामा केस में अनंत सिंह गिरफ्तार
  • दो समर्थकों संग बेदना से दबोचा गया
  • सपा ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए
  • डीएम ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए
  • सीआईडी जांच में छापेमारी जारी

Anant Singh Arrested : बिहार के मोकामा में दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. अब इस मामले में जदयू नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सपा ने कहा कि यह गिरफ्तारी प्रधानमंत्री के दौरे से पहले केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए की गई है.

जदयू नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा- “बहुत देर कर दी हुजर आते आते…हत्या के चार दिन तक प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रैलियां करते रहे उन्हें यह अहसास तक नहीं हुआ कि उनके विधायक पर हत्या का आरोप है. अब जब प्रधानमंत्री की बिहार में रैली है और सोशल मीडिया पर मुद्दा छाया हुआ है, तो मजबूरी में रैली से पहले गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी की गई है.”

बेदना गांव से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार

मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत कुमार सिंह को उनके दो सहयोगियों, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ बेदना गाँव से चुनाव आचार संहिता के गंभीर उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, अधिकारियों ने देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया.

दुलारचंद यादव की हत्या पर पटना के डीएम डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने कहा कि प्रशासन इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है. उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दौरान सभी लाइसेंसी हथियार जमा कराने होंगे.

सीआईडी जांच जारी

पटना के एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा ने कहा कि प्रशासन और पुलिस मामले की गहन जाँच कर रहे हैं. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50 से अधिक सीएपीएफ जाँच केंद्र स्थापित किए गए हैं. एसएसपी ने सबूतों और बयानों का हवाला देते हुए घटना से जुड़े एक हत्या के मामले की पुष्टि की. अब तक तीन गिरफ्तारियाँ की गई हैं और छापेमारी जारी है. सीआईडी ​​की एक टीम जांच में जुटी है, पोस्टमार्टम में चोट के निशान मिले हैं, हालांकि गोली लगने के प्रमाण नहीं मिले है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 November 2025 - 8:43 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

मोकामा हत्याकांड में बड़ा एक्शन: एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार, दो समर्थक भी पुलिस की गिरफ्त में

2 November 2025 - 7:51 AM
Photo of मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

मोकामा हत्याकांड के बाद सख्त हुआ चुनाव आयोग, अधिकारियों को हथियार जब्त करने और कड़ी निगरानी के निर्देश

1 November 2025 - 12:10 PM
Photo of मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

मोकामा में आरजेडी समर्थक की हत्या, अनंत सिंह पर साजिश के आरोप

31 October 2025 - 3:37 PM
Photo of Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

Bihar Election 2025 : एनडीए का घोषणा पत्र जारी, 25 मुद्दों पर दिया गया फोकस

31 October 2025 - 3:17 PM
Photo of बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

बुलडोजर से कचूमर निकाल जहन्नुम भेज दिया’, बिहार में माफियाओं पर बरसे CM योगी आदित्यनाथ

31 October 2025 - 1:27 PM
Photo of पीएम मोदी पर बयान बदलने के बाद खेसारी यादव बोले- मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार के हालात से हूं नाराज

पीएम मोदी पर बयान बदलने के बाद खेसारी यादव बोले- मोदी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन बिहार के हालात से हूं नाराज

31 October 2025 - 12:45 PM
Photo of मोकामा में चुनावी हिंसा : गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप

मोकामा में चुनावी हिंसा : गोलीबारी में दुलारचंद यादव की मौत, अनंत सिंह पर हत्या का आरोप

31 October 2025 - 10:56 AM
Photo of Bihar: मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या, विरोध से इलाके में बढ़ा तनाव

Bihar: मोकामा में जन सुराज पार्टी के समर्थक की हत्या, विरोध से इलाके में बढ़ा तनाव

30 October 2025 - 7:48 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, NDA पर साधा निशाना

30 October 2025 - 6:00 PM
Photo of महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

30 October 2025 - 4:36 PM
Back to top button