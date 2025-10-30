Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

Shanti Kumari30 October 2025 - 5:39 PM
2 minutes read
Boat Accident
बहराइच की कौड़ियाला नदी में पलटी नाव, SDRF और NDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटीं।

Bahraich/UP : बीते कुछ दिनों से बस में आग लगने की घटना के बाद अब यूपी के बहराइच जिले से नाव पलटने की खबर सामने आई है। जिले की कौड़ियाला नदी में हुए इस हादसे में 1 महिला की मौत हो गई, 8 लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं 13 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की छानबीन जारी है।

बुधवार को हुआ हादसा

घटना बुधवार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के रहने 22 लोग नाव से खैरटिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी 22 लोग उसी नाव से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव के बीच नाव अचानक हिचकोले खाने लगी और पलट गई और सभी यात्री तेज बहाव में समा गए।

1 महिला की मौत, 8 लापता

घटना के बाद लोगों में चीख-पूकार मच गई। आस-पास मौजूद लोगों ने कुछ लोगों को तत्काल सुरक्षित निकाल लिया, जिसमें लक्ष्मीनरायन, रानी देवी, ज्योति और हरिमोहन सहित अन्य नाम सामने आए हैं। वहीं 1 महिला की मौत हो गई। अन्य 8 यात्रियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। घटना की सूचना पाने के बाद एसपी रामनयन सिंह, एडीएम अमित कुमार, एसडीएम मिहींपुरवा सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

CM के आदेश के बाद SDRF और NDRF की टीम मौके पर

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे SDRF और NDRF की टीमों के साथ मिलकर तत्काल यात्रियों की खोज तथा राहत कार्य को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाव-राहत कार्य सुचारू तरीके से चलाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता दिलाने का निर्देश दिया। फिलहाल SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है।

घटना की वजह

जानकारी है कि चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज का क्लोजर समय पूरा होने के बाद कुछ दिनों पहले बैराज के गेट खोले गए थे। जिसके कारण कौड़ियाला व गेरुआ नदियों में पानी का बहाव तेज हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी तेज बहाव के कारण नाव अस्थिर हुई होगी और पलट गई। खोज और बचाव कार्य  मदद मिल सके इसके लिए गिरिजापुरी स्थित चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट बंद कर दी गई है।

यह भी पढ़ें http://महागठबंधन के बाद अब एनडीए कल जारी करेगा घोषणा पत्र

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 October 2025 - 5:39 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

मोंथा तूफान का असर बढ़ा, पूर्वांचल और दक्षिणी यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी

30 October 2025 - 9:35 AM
Photo of कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

29 October 2025 - 10:40 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव 30 अक्टूबर को रहेंगे गाज़ीपुर दौरे पर, राजकुमार पांडेय के आवास पर भी करेंगे भेंट

29 October 2025 - 8:19 PM
Photo of बुंदेलखंड की धरती पर ‘बांदा गौरव सम्मान-संघर्ष से सफलता’, 16 नवंबर को होगा सितारों का महाकुंभ

बुंदेलखंड की धरती पर ‘बांदा गौरव सम्मान-संघर्ष से सफलता’, 16 नवंबर को होगा सितारों का महाकुंभ

29 October 2025 - 6:48 PM
Photo of आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

29 October 2025 - 3:29 PM
Photo of अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

29 October 2025 - 2:47 PM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

28 October 2025 - 5:48 PM
Photo of जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

28 October 2025 - 4:23 PM
Photo of केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

28 October 2025 - 4:11 PM
Photo of जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

28 October 2025 - 3:28 PM
Back to top button