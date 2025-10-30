Bahraich/UP : बीते कुछ दिनों से बस में आग लगने की घटना के बाद अब यूपी के बहराइच जिले से नाव पलटने की खबर सामने आई है। जिले की कौड़ियाला नदी में हुए इस हादसे में 1 महिला की मौत हो गई, 8 लोगों के लापता होने की सूचना है। वहीं 13 लोग सुरक्षित बचा लिए गए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की छानबीन जारी है।

बुधवार को हुआ हादसा

घटना बुधवार की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुजौली इलाके के भरथापुर गांव के रहने 22 लोग नाव से खैरटिया गांव में आयोजित कार्यक्रम में गए थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी 22 लोग उसी नाव से वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान तेज बहाव के बीच नाव अचानक हिचकोले खाने लगी और पलट गई और सभी यात्री तेज बहाव में समा गए।

1 महिला की मौत, 8 लापता

घटना के बाद लोगों में चीख-पूकार मच गई। आस-पास मौजूद लोगों ने कुछ लोगों को तत्काल सुरक्षित निकाल लिया, जिसमें लक्ष्मीनरायन, रानी देवी, ज्योति और हरिमोहन सहित अन्य नाम सामने आए हैं। वहीं 1 महिला की मौत हो गई। अन्य 8 यात्रियों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। घटना की सूचना पाने के बाद एसपी रामनयन सिंह, एडीएम अमित कुमार, एसडीएम मिहींपुरवा सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए।

CM के आदेश के बाद SDRF और NDRF की टीम मौके पर

इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लिया। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे SDRF और NDRF की टीमों के साथ मिलकर तत्काल यात्रियों की खोज तथा राहत कार्य को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों को बचाव-राहत कार्य सुचारू तरीके से चलाने और प्रभावित परिवारों को आवश्यक सहायता दिलाने का निर्देश दिया। फिलहाल SDRF और NDRF की टीमें मौके पर मौजूद है और राहत बचाव कार्य में लगी हुई है।

घटना की वजह

जानकारी है कि चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज का क्लोजर समय पूरा होने के बाद कुछ दिनों पहले बैराज के गेट खोले गए थे। जिसके कारण कौड़ियाला व गेरुआ नदियों में पानी का बहाव तेज हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसी तेज बहाव के कारण नाव अस्थिर हुई होगी और पलट गई। खोज और बचाव कार्य मदद मिल सके इसके लिए गिरिजापुरी स्थित चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के गेट बंद कर दी गई है।

