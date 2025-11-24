Uttar Pradeshराष्ट्रीय

Ayodhya : PM मोदी कल फहराएंगे धर्मध्वजा, CM योगी ने किया मोहन भागवत का स्वागत, सिक्योरिटी टाइट

Karan Panchal24 November 2025 - 6:44 PM
1 minute read
Ayodhya

Ayodhya : अयोध्या में कल राम मंदिर पर पीएम मोदी धर्मध्वजा फहराएंगे। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्मध्वजा राम जन्मभूमि पहुंच चुकी है। पीएम मोदी, सीएम योगी, मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल ध्वजारोहण के आयोजन में शामिल होंगे। ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त 11:58 बजे से 12:30 बजे तक है। बता दें कि इस पावन अवसर पर PM मोदी 25 नवंबर को भगवान श्री राम की विवाह पंचमी के मौके पर उपवास रखेंगे।

कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था

धर्मध्वजा फहराए जाने के उपलक्ष्य में राम जन्मभूमि अयोध्या में चारों ओर सिक्योरिटी सख्त की गई है। 5 लेयर में मंदिर की सुरक्षा है। हेलिकॉप्टर व CCTV से हर एक्टिविटी पर निगरानी रखी जा रही है। ATS-NSG कमांडो समेत खुफिया एजेंसी ने मंदिर को घेर रखा है। वहीं SPG, CRPF और PAC के जवान भी तैनात हैं।

महिलाएं उतारेंगी PM मोदी की आरती

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। रामपथ 8 जोन में बांटा गया है। हर जोन में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में आरती, फूल-माला लेकर खड़ी होंगी। सबसे अधिक 1500 महिलाएं जोन-8 में और 1200 महिलाएं जोन-4 में तैनात रहेंगी। हजारों संत वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और घंटा-घड़ियाल की ध्वनि से पीएम मोदी का अभिनंदन करेंगे।

सपा सांसद ने कसा तंज, मोहन भागवत का स्वागत

अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि राम सभी के हैं। लेकिन बीजेपी राम मंदिर की ठेकेदार बनी हुई है। मुझे ही कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अगर बुलाते तो मैं नंगे पैर दौड़कर जाता। सीएम योगी ने अयोध्या में सोमवार शाम राम मंदिर परिसर पहुंचे RSS चीफ मोहन भागवत का स्वागत किया। समारोह में उन 100 दानदाताओं को आमंत्रित किया गया है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ से अधिक का दान किया था।

