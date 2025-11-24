Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा स्पेशल सेशन में CM भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब, अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब गलियारा, तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित कर दिया है। इस दौरान पवित्र शहर में मीट, शराब और तम्बाकू पर सख्त पाबंदी होगी। ये प्रस्ताव सदन में पास हो गया है।

सीएम ने कहा कि अमृतसर हरमंदिर साहिब गलियारा में हालांकि अपने तौर पर लोगों ने यहां पवित्र रखा है, लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पर होगा। सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई है।

गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार श्री आनंदपुर साहिब के चंगर क्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना को भी अंतिम रूप दे रही है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगा और स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

खालसा पंथ की स्थापना

श्री आनंदपुर साहिब से खालसा पंथ की स्थापना हुई। 2009 में नौ विधानसभा क्षेत्र गढ़शंकर, नवांशहर, बंगा, आनंदपुर साहिब, बलाचौर, चमकौर साहिब, रूपनगर, मोहाली और खरड़ को मिलाकर बनाया गया था। यहां से पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के डॉ. दलजीत सिंह चीमा को हराया था।

