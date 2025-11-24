Punjab

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Karan Panchal24 November 2025 - 5:26 PM
1 minute read
Sri Anandpur Sahib
Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा सत्र में तीन जगह धार्मिक स्थल घोषित, ये दुकानें रहेंगी बंद

Sri Anandpur Sahib : पंजाब विधानसभा स्पेशल सेशन में CM भगवंत मान ने श्री आनंदपुर साहिब, अमृतसर के श्री हरिमंदिर साहिब गलियारा, तलवंडी साबो को पवित्र शहर घोषित कर दिया है। इस दौरान पवित्र शहर में मीट, शराब और तम्बाकू पर सख्त पाबंदी होगी। ये प्रस्ताव सदन में पास हो गया है।

सीएम ने कहा कि अमृतसर हरमंदिर साहिब गलियारा में हालांकि अपने तौर पर लोगों ने यहां पवित्र रखा है, लेकिन अब यह आधिकारिक तौर पर होगा। सदन में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्यवाही समाप्त हो गई है।

गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब सरकार श्री आनंदपुर साहिब के चंगर क्षेत्र में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से एक नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की योजना को भी अंतिम रूप दे रही है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा ढांचे को मजबूत करेगा और स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर की शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

खालसा पंथ की स्थापना

श्री आनंदपुर साहिब से खालसा पंथ की स्थापना हुई। 2009 में नौ विधानसभा क्षेत्र गढ़शंकर, नवांशहर, बंगा, आनंदपुर साहिब, बलाचौर, चमकौर साहिब, रूपनगर, मोहाली और खरड़ को मिलाकर बनाया गया था। यहां से पहली बार रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के डॉ. दलजीत सिंह चीमा को हराया था।

ये भी पढ़ें- दिल्ली में प्रदूषण के बहाने प्रदर्शन, नक्सली हिड़मा के पोस्टर लहराए, 22 गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 November 2025 - 5:26 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन चंडीगढ़ से बाहर, हो सकते हैं बड़े ऐलान

24 November 2025 - 10:50 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

श्री आनंदपुर साहिब में शुरू हुआ गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी शताब्दी समारोह

23 November 2025 - 4:31 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस: चंडीगढ़ में अवकाश, पंजाब-हरियाणा में भव्य आयोजन

23 November 2025 - 9:51 AM
Photo of मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

मशहूर पंजाबी सिंगर का निधन, 37 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

22 November 2025 - 6:51 PM
Photo of गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

गुरु साहिब की शहादत को समर्पित 25 नवंबर को पंजाब सरकार करेगी राज्यव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत

22 November 2025 - 4:03 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

श्री आनंदपुर साहिब में 23–25 नवंबर को श्रद्धा, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम, तैयारियां चरम पर

21 November 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

पंजाब मान सरकार इन एक्शन मोड, PCS अधिकारी को किया सस्पेंड

21 November 2025 - 12:26 PM
Photo of School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

School Holidays : पंजाब में 5 दिन स्कूल की छुट्टियां, ये वजह आई सामने

21 November 2025 - 11:55 AM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहीदी दिवस की तैयारी पूरी, पंजाब सरकार के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह

श्री आनंदपुर साहिब में 350वें शहीदी दिवस की तैयारी पूरी, पंजाब सरकार के आयोजन को लेकर लोगों में उत्साह

20 November 2025 - 10:31 AM
Photo of गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी: श्रीनगर में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल

गुरु तेग बहादुर के 350वीं शहीदी: श्रीनगर में आयोजित नगर कीर्तन में शामिल हुए केजरीवाल

19 November 2025 - 6:45 PM
Back to top button