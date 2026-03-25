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नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने ‘‘नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, गायब हुआ गैस सिलेंडर’’ के जमकर लगाए नारे

Karan Panchal25 March 2026 - 7:33 PM
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LPG Crisis
नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने ‘‘नरेंद्र मोदी ने किया सरेंडर, गायब हुआ गैस सिलेंडर’’ के जमकर लगाए नारे

LPG Crisis : आम आदमी पार्टी के विधायकों ने निलंबन वापस नहीं होने पर बजट सत्र के तीसरे दिन भी विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के निकम्मेपन की पोल खोली। मंगलवार को जहां पालम अग्निकांड का मुद्दा उठाकर रेखा गुप्ता सरकार को कटघरे में खड़ा किया, वहीं बुधवार को गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर केंद्र की मोदी सरकार की विफल विदेश नीति पर हमला बोला।

नरेंद्र मोदी हुए सरेंडर, गायब हुआ गैस सिलेंडर

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में सभी विधायकों ने गैस सिलेंडर का पम्पलेट्स लेकर पैदल मार्च किया और ‘नरेंद्र मोदी हुए सरेंडर, गायब हुआ गैस सिलेंडर’ के जमकर नारे लगाए। इस दौरान आतिशी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया है और इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। दिल्ली समेत देश भर में गैस सिलेंडर के लिए लंबी- लंबी लाइनें लग रही हैं।

एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें

आतिशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनकी 56 इंच की छाती है, लेकिन उन्होंने ट्रंप और अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी आवाज निकलनी बंद हो गई है और उसका खामियाजा दिल्ली वाले और देश की जनता भुगत रही है। आज पूरे देश में एक गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। पूरा देश यह जानना चाह रहा है कि 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी कहां गए और आज आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं?

केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल फेल

आतिशी ने कहा कि इसी दिल्ली विधानसभा में भाजपा ने वादा किया था कि होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर देंगे और कई बार इसकी घोषणा भी की गई। अब इनकी फ्री सिलेंडर की तरकीब समझ में आई है कि सिलेंडर को गायब ही कर दो, ताकि सब कुछ फ्री हो जाए और पैसे देने ही न पड़ें। जब सिलेंडर मिलेगा ही नहीं, तो सब कुछ ही फ्री हो गया। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों को सरकार चलानी नहीं आती है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल फेल हैं। पीएम अमेरिका के आगे नतमस्तक हो गए हैं। उधर, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता एक लाख करोड़ रुपए के बजट से फायर विभाग को एक सीढ़ी नहीं दे पाईं।

सड़कें टूटी हुई, सुरक्षा नहीं दे पा रही पुलिस

आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली वाले भाजपा से परेशान हैं। एक आम परिवार को बिजली चाहिए होती है लेकिन पावर कट हो रहे हैं। पानी चाहिए होता है जो गंदा आ रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, पुलिस सुरक्षा दे नहीं पा रही है और अस्पतालों में दवाई मिल नहीं रही है।

आम आदमी पार्टी के विधायक अंदर जाएंगे

खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर चाहिए जिसके लिए दिनों दिन लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। भाजपा की सरकार बिल्कुल फेल है और इसी विफलता की वजह से वह हमारे विधायकों को विधानसभा के अंदर नहीं घुसने देना चाहती। उन्हें डर है कि आम आदमी पार्टी के विधायक अंदर जाएंगे और आवाज उठाएंगे तो भाजपा की पोल खुलेगी। लेकिन हम भाजपा की पोल दिल्ली की सड़कों पर खोलते रहेंगे।

दिवाली और होली पर फ्री दिया जाएगा सिलेंडर

आतिशी ने कहा कि मंगलवार को पेश हुए बजट में भी रेखा गुप्ता ने सिलेंडर का जिक्र किया है और कहा है कि दिवाली और होली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। अब तो सब पूरा ही फ्री हो गया है और कोई भी सिलेंडर के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर रहा है।

किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं

अब किसी को भी सिलेंडर पर खर्चा नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि लोग इंडक्शन और लकड़ी खरीद रहे हैं। जहां शादी ब्याह हो रहा है, वहां भी सिलेंडर फ्री हो गया है और किसी को पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। जब सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है तो उस पर खर्चा वैसे ही खत्म हो गया। भाजपा वाले इसी तरीके से बिजली और पानी भी फ्री कर देंगे, क्योंकि सब कुछ मिलना ही बंद हो जाएगा।

महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात

आतिशी ने कहा कि मंगलवार के बजट में महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात कही गई है। ये हर साल 2500 रुपए की बात करेंगे लेकिन वे रुपए कभी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 फरवरी से पहले यह वादा किया था कि 8 मार्च 2025 को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे। 8 मार्च 2025 तो दूर, 8 मार्च 2026 भी निकल गया, लेकिन दिल्ली की एक भी महिला के पास 2500 रुपए नहीं आए।

पिंक कार्ड बनवाने ढेरों दिक्कतें

उन्होने कहा कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल रही थी, अब उसमें भी समस्या हो रही है। कहा गया था कि महिलाओं को पिंक कार्ड देंगे, लेकिन महिलाओं को पिंक कार्ड बनवाने ढेरों दिक्कतें हो रही हैं। जो मोहल्ला क्लीनिक में फ्री इलाज मिल रहा था, वे मोहल्ला क्लीनिक भी बंद कर दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही हैं और पानी गंदा आ रहा है।

विधानसभा से बाहर कर देंगे

आतिशी ने आगे कहा कि मैं भाजपा वालों को बता देना चाहती हूं कि उन्हें लगता है कि वो हमें विधानसभा से बाहर कर देंगे और हमारी आवाज दबा देंगे। इनको इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम आम आदमी पार्टी के विधायक है, अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। सदन के अन्दर और सड़क पर हम दिल्ली वालों के हक आवाज उठाते रहेंगे।

दिल्ली की जनता देगी इसका जवाब

इन्होंने हमारे सभी नेताओं को जेल में भी डाल दिया, फिर भी हमें डरा नहीं पाए चुप नहीं करा पाए। दिल्ली में एक परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई इसपर बात नहीं करेंगे, ये उसपर भी खीर खाते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। धोखे से 27 साल बाद सरकार बना लिया अब 100 साल तक इनकी सरकार नहीं बनेगी।

नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना

इस दौरान विधायक संजीव झा ने कहा कि पूरे देश में तबाही मची हुई है और लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आज देश के लोगों की सिर्फ एक ही गलती है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना। प्रधानमंत्री की गलत कूटनीति, गलत नीतियों और अमेरिका तथा ट्रंप के सामने सरेंडर होने के कारण आज देश के लोगों को गैस नहीं मिल रही है।

केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई

लोग इस तपती धूप में लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हैं और भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें गैस नहीं मिल रही है। आज मजदूरों के लिए कोरोना के समय से भी ज्यादा खराब स्थिति है, लेकिन केंद्र सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और इन्हें लोगों से कोई मतलब नहीं है।

विधानसभा के अंदर लोगों को जाने नहीं दिया

संजीव झा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में भाजपा सरकार और कैबिनेट खीर खा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता के पास खीर पकाने के लिए गैस सिलेंडर तक नहीं है। विधानसभा के अंदर हम लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर सरकार हमें सदन में दिल्ली और देश के मुद्दे नहीं बोलने देगी, तो हम इन्हें सड़क पर उठाएंगे।

अभी तक हमारा निलंबन वापस नहीं हुआ

सत्र के पहले ही दिन नेता प्रतिपक्ष आतिशी स्पीकर से मिलकर पार्टी के चारों विधायकों का निलंबन वापस लेने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक हमारा निलंबन वापस नहीं हुआ है। यह देश में पहली बार विधायकों को न केवल सदन से निकाला गया बल्कि पूरे परिसर से बाहर कर दिया गया और 70 विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया।

विपक्ष के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार

संजीव झा ने आगे कहा कि सदन चलाने की जिम्मेदारी विधानसभा स्पीकर की होती है। स्पीकर ने एक बार भी पक्ष और विपक्ष को नहीं बुलाया औन सदन चलाने को लेकर कोई सहमति बनाई। अलबत्ता स्पीकर विपक्ष के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों की आवाज को दबा रहे हैं। जब तक निलंबन वापस नहीं होगा, हम सदन में नहीं जाएंगे।

पांच से छह हजार रुपए का मिल रहा सिलेंडर

उधर, कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि गुरुवार को रामनवमी है। लोगों को भंडारे करने हैं और घरों में व्रत का खाना बनना है, लेकिन सिलेंडर नहीं है। दिल्ली में पांच से छह हजार रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं। सदन दो करोड़ जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए बना है, लेकिन वहां भाजपा मुद्दों पर बात नहीं करने दे रही है।

लापरवाही के कारण मर गए नौ लोग

पालम में सरकारी लापरवाही के कारण नौ लोग मर गए, सरकार इस पर भी चर्चा से भाग रही है। भाजपा के लोग सिर्फ हमें सदन से बाहर करने पर चर्चा करते हैं। हमें बाहर करने से जनता का भला नहीं होगा। जनता का भला सदन में सीवर, बिजली, पानी और गैस सिलेंडर पर चर्चा से होगा। भाजपा सरकार गैस किल्लत पर चर्चा करे। गैस की कालाबाजारी करे।

चार्जशीट को ट्रायल के लायक भी नहीं समझा

कुलदीप कुमार ने कहा कि कैग-कैग करके भाजपा ने दिल्ली में सरकार बना ली है। इसका जवाब आम आदमी पार्टी ने नहीं, बल्कि खुद कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने इनकी सीबीआई की चार्जशीट को ट्रायल के लायक भी नहीं समझा और खारिज कर दिया। अगर भाजपाइयों को अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना है, तो कैग से नहीं बल्कि कोर्ट से जाकर लें।

फायर विभाग के पास एक सीढ़ी तक नहीं

अब भाजपा गैस की किल्लत और एलपीजी सिलेंडर पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार का बजट हवा हवाई और खोखला है। बजट में जनता के हित की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री के एक लाख करोड़ रुपए के बजट का दिल्लीवाले क्या करें, जब नौ लोगों की जान बचाने के लिए सरकार के फायर विभाग के पास एक सीढ़ी तक नहीं है। ऐसी सरकार पर धिक्कार है।

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