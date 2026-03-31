Bihar News : बिहार के मोकामा से जेडीयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार का सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों दुखी हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं तो इससे बिहार को फायदा ही होगा। बिहार के विकास के लिए वह तेजी से काम करेंगे।”

इस्तीफे से पहले ही स्पष्ट हो गया निर्णय

अनंत सिंह ने बताया कि विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने से एक दिन पहले वे नीतीश कुमार से मिले थे। उन्होंने कहा, “उसी समय हमें समझ में आ गया था कि दिल्ली जाने का जो फैसला लिया गया है, वह बदलने वाला नहीं है। पूरा बिहार चाहता था कि नीतीश पांच साल मुख्यमंत्री रहें, लेकिन उन्होंने राज्यसभा जाने का निर्णय ले लिया है।”

खरमास के बाद सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे नीतीश

अनंत सिंह ने कहा कि 14 अप्रैल के बाद यानी खरमास के समाप्त होने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने जो भी होगा उसे मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार होने की संभावना जताई।

जेडीयू और बीजेपी के संभावित विकल्प

अनंत सिंह ने जेडीयू और बीजेपी दोनों की संभावित अगली सरकार पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यदि नई सरकार में जेडीयू का मुख्यमंत्री बने तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वहीं अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बने तो सम्राट चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है।

अगला विधानसभा चुनाव और बेटे

अनंत सिंह ने कहा कि वे अब खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके बेटों में से कोई आगे चुनाव लड़ सकता है। छोटे बेटे अभिनव ने बताया कि फिलहाल वह पढ़ाई में व्यस्त हैं और भविष्य में क्या करेंगे यह समय बताएगा।

ये भी पढ़ें – सीतापुर के रजत कुमार शुक्ल बने वाणिज्य कर अधिकारी, पिता करते हैं चौकीदारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप