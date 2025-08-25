Anandpur Sahib Heritage Street Project : श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब हलके से विधायक स हरजोत सिंह बैंस ने मुख्य गुरुद्वारा साहिब से तख़्त श्री केसगढ़ साहिब तक, जहाँ दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तक शानदार हेरिटेज स्ट्रीट बनाने की घोषणा की है.

हेरिटेज स्ट्रीट: श्रद्धा और शांति का मार्ग

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रथम प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर दुनियाभर में बसने वाली सिख संगत को हार्दिक शुभकामनाएँ देते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि हेरिटेज स्ट्रीट प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस पवित्र मार्ग को संगमरमर की सुंदर नक्काशी, सुव्यवस्थित फूल-पौधों की सजावट और आकर्षक प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित कर श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण प्रदान करना है.

25 करोड़ से बनेगा वाहन-मुक्त पवित्र मार्ग

इस अहम प्रोजेक्ट के बारे में और जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि परियोजना के पहले चरण के तहत 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इस मार्ग को पैदल श्रद्धालुओं के लिए शांत और अधिक अनुकूल ज़ोन में बदला जाएगा, जो वाहनों की आवाजाही से पूरी तरह मुक्त होगा. इससे श्रद्धालु शांति और श्रद्धा के साथ इस पवित्र मार्ग पर चल सकेंगे. इसके अलावा, तख़्त साहिब को जाने वाली सीढ़ियों को भी शानदार संगमरमर और आकर्षक डिज़ाइन से नया स्वरूप दिया जाएगा, जो इस स्थान के आध्यात्मिक वातावरण में नई आभा जोड़ेगा.

भगवंत सिंह मान करेंगे प्रोजेक्ट का शुभारंभ

स हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि अब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान करेंगे. यह विकास कार्य श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को गहन बनाने के साथ-साथ स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा देगा. इस परियोजना से श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं में भी और अधिक वृद्धि होगी.

