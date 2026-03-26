Punjab News : पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे अभियान के बीच काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) अमृतसर ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान दो ऑपरेटिव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 किलो हेरोइन बरामद की गई है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने बुधवार को दी।

आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तरनतारन के गांव कलसियां खुर्द निवासी इंदरजीत सिंह और अमृतसर के गुरबख्श नगर, नवान कोट निवासी रविंदर शर्मा के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने नशीले पदार्थ के अलावा आरोपियों की मारुति सुजुकी ब्रेजा कार (नंबर PB39L7651) और हीरो पैशन मोटरसाइकिल (नंबर PB02BU2253) को भी जब्त किया है, जिनका इस्तेमाल खेप ले जाने में किया जा रहा था।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी हेरोइन की खेप पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल थे और संभवतः क्षेत्र में सक्रिय एक बड़े नशीले नेटवर्क का हिस्सा हैं।

टीमों को मिली थी विशेष सूचना

उन्होंने बताया कि सीआई अमृतसर की टीमों को विशेष सूचना मिली थी कि आरोपी इंदरजीत सिंह और रविंदर शर्मा अमृतसर से झाबाल रोड स्थित अड्डा बोहरू के पास, नदी के किनारे वाले रास्ते पर हेरोइन की बड़ी खेप की डिलीवरी के सिलसिले में आने वाले हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके में नाकाबंदी की और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान इंदरजीत सिंह की कार की ड्राइवर सीट के नीचे से 4 किलो हेरोइन और रविंदर शर्मा के पास से 3 किलो हेरोइन बरामद की गई। इस मामले में आगे और पीछे के लिंक तलाशने के लिए जांच जारी है।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 19, दिनांक 25-03-2026, एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21, 25 और 29 के तहत थाना स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल, अमृतसर में दर्ज की गई है।

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