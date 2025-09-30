फटाफट पढ़ें

रामपुर दौरे की खबर पर आजम ने अनभिज्ञता जताई

अखिलेश के स्वागत में आज़म का तंज

इलाज के बाद आज़म यूनिवर्सिटी लौटे

सिद्दीकी के आरोपों को बताया गलतफहमी

अंसारी की खबर से खान ने बरती सतर्कता

UP News : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 8 अक्टूबर को रामपुर पहुंचने की खबर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान ने अनभिज्ञता जताई है, उन्होंने कहा कि उनको यह जानकारी अखबारों से मिली है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, बड़े लोगों का छोटी सी गली में रहने वाला यह खादिम खैर मकदम करता है.

आजम खान दिल्ली से स्वास्थ्य जांच कराकर वापस लौट आए हैं. वह तीन दिन से दिल्ली के अस्पताल में इलाज करा रहे थे. सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद इलाज के लिए वह दिल्ली चले गए थे. वह सोमवार को जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे.

बड़े लोग यहां आएंगे तो अच्छा ही लगेगा

एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रामपुर दौरे के सवाल पर आजम खान ने कहा, हां इस बारे में जानकारी मुझे मीडिया के जरिए ही मिली है. हम तो एक छोटी सी गली में रहते हैं, जहां अक्सर कई फीट तक पानी भर जाता है. बड़े लोग यहां आएंगे तो अच्छा ही लगेगा.

उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद शाहिद सिद्दीकी के आरोप को निराधार बताया और कहा कि शाहिद सिद्दीकी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन शायद उन्हें किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई. मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जब टीवी पर मुख्तार अंसारी के इंतकाल की खबर आई तो साथ ही यह भी खबर आई थी कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था. उस खबर ने मुझे काफी चिंतित कर दिया था. इसके बाद मैंने खाने-पीने को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि मैं खुद तो खाना नहीं बना सकता था, इसलिए दिन में सिर्फ एक पतली रोटी खाते थे और शाम को भी आधी रोटी से ही गुजारा करते थे. पेट भरने के लिए नींबू से आचार बनाकर खाते थे.

यह भी पढ़ें : पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप