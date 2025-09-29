Punjabराज्य

पारदर्शिता और समावेशन की ओर बड़ा कदम: पंजाब विधानसभा ने छह महत्वपूर्ण विधेयक पास किए

Anup Tiwari29 September 2025 - 9:33 PM
1 minute read
Punjab Bill
पंजाब विधानसभा ने पास किए छह विधेयक

Punjab Bill : पंजाब विधानसभा ने आज पूरे राज्य में शासन और लोक सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से 6 महत्वपूर्ण विधेयक पास किए.

विधायी सुधारों का उद्देश्य नियामक प्रणालियों को सशक्त करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों के अधिकारों व हितों की रक्षा करते हुए कारोबार करने में अधिक सुविधा सुनिश्चित करना है.

पास किए गए विधेयक

पास किए गए इन विधेयकों में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां द्वारा द सीड्स (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2025; कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा पंजाब राइट टू बिज़नेस (संशोधन) विधेयक, 2025; वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब गुड्स एंड सर्विस टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2025; राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां द्वारा पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2025; वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह द्वारा पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल हैं.

बेहतर शासन के लिए विधायी पहल

इन विधायी उपायों से मौजूदा ढांचे का आधुनिकीकरण होगा, प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुचारू होंगी और किसानों, उद्यमियों, करदाताओं, घर खरीदारों, सहकारी सदस्यों तथा शहरी निवासियों को लाभ पहुंचाने वाले निष्पक्ष अभ्यासों को यकीनी बनाना है.

पंजाब सरकार ने समावेशी विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाले सुधारों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे राज्य के प्रशासन में जनता का विश्वास और मजबूत होगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari29 September 2025 - 9:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

29 September 2025 - 9:08 PM
Photo of बरिंदर कुमार गोयल का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला, बाढ़ पर झूठ बोलने का खुलासा, किसानों को मिली राहत

बरिंदर कुमार गोयल का विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला, बाढ़ पर झूठ बोलने का खुलासा, किसानों को मिली राहत

29 September 2025 - 7:09 PM
Photo of राजस्थान में मिला ‘व्हाइट गोल्ड’: रेवंत पहाड़ियों पर मिला लिथियम का विशाल भंडार, चीन पर खत्म होगी निर्भरता

राजस्थान में मिला ‘व्हाइट गोल्ड’: रेवंत पहाड़ियों पर मिला लिथियम का विशाल भंडार, चीन पर खत्म होगी निर्भरता

29 September 2025 - 6:31 PM
Photo of सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

सीआई अमृतसर की बड़ी कार्रवाई… 4 किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पाकिस्तान कनेक्शन बेनकाब

29 September 2025 - 5:54 PM
Photo of लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख के तीन इनामी ढेर

लाल आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़, 14 लाख के तीन इनामी ढेर

29 September 2025 - 5:47 PM
Photo of प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

प्रशांत किशोर का बड़ा खुलासा: फंडिंग का हिसाब पेश किया, अशोक और सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप

29 September 2025 - 5:15 PM
Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

29 September 2025 - 4:54 PM
Photo of 624.57 करोड़ की बड़ी मदद से IIT इंदौर होगा विश्वस्तरीय, क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा

624.57 करोड़ की बड़ी मदद से IIT इंदौर होगा विश्वस्तरीय, क्षमता में होगा जबरदस्त इजाफा

29 September 2025 - 3:56 PM
Photo of पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

29 September 2025 - 3:18 PM
Photo of बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

बरेली बवाल की साजिश उजागर: 77 आरोपियों में पांच पार्षद, संपत्ति जांच और गिरफ्तारी अभियान तेज

29 September 2025 - 3:15 PM
Back to top button