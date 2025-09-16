Other States

अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला, अब ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा

Anup Tiwari16 September 2025 - 10:00 PM
Station Name Changed
अहमदनगर रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम

Station Name Changed : देश में एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिए जाने की खबर है. महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम अब बदल दिया गया है. स्टेशन को अब ‘अहिल्यानगर’ के नाम से जाना जाएगा, जो कि लोकमाता देवी अहिल्या बाई होलकर के सम्मान में रखा गया है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने इसका आधिकारिक आदेश जारी किया.

मध्य रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि स्टेशन का नया नाम ‘अहिल्यानगर’ कर दिया गया है, जबकि स्टेशन का कोड एएनजी (ANG) पहले की तरह ही बरकरार रहेगा. रेलवे ने स्पष्ट किया कि नाम में बदलाव के बावजूद कोड में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

इस निर्णय से पहले महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर स्टेशन के नाम में बदलाव की मांग की थी. शहर का नाम पहले ही अहिल्यानगर किया जा चुका था, और इसके बाद कई संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने स्टेशन का नाम भी बदले जाने की मांग की थी.

गौरतलब है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्या नगर करने का निर्णय लिया था. यह फैसला आचार संहिता लागू होने से पहले कैबिनेट बैठक में लिया गया था. इससे पहले भी राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया था. साथ ही, महाराष्ट्र सरकार ने ब्रिटिश काल के नाम वाले आठ अन्य रेलवे स्टेशनों के नाम भी बदलने का निर्णय लिया था.

