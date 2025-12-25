Tamil Nadu Road Accident : तमिलनाडु में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें नौ लोगों की मौत हो गई है. पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में दो बच्चों सहित चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. यह हादसा तब हुआ, जब एक सरकारी बस अचानक दूसरी लेन में चली गई और दो वाहनों से टकरा गई.

यह हादसा एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई, जहां तिरुचिरापल्ली से चेन्नई जा रही सरकारी बस का अचानक टायर फट गया, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा. टायर फटते ही बस डिवाइडर पर चढ़ कर दूसरी लेन में चली गई और चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जा रही एक SUV और एक कार से आमने-सामने टकरा गई.

घायल बच्चों की हालत गंभीर

जिला पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि मरने वालों में से सात लोग दोनों प्राइवेट गाड़ियों में सवार थे, जबकि बाकी लोगों की मौत टक्कर के असर से हुई. वहीं, इस हादसे में कई यात्री घायल भी हुए हैं. घायल बच्चों को पास के सरकारी अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

एम. के. स्टालिन ने हादसे पर जताया शोक

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने इस हादसे पर गहरा शोक जातते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए. सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री सार्वजनिक राहत कोष प्रत्येक मृतक के परिजनों को 3 लाख रूपये और घायलों को 1 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी.

हादसे में जान गंवाने वाले नौ लोगों में पांच पुरुष और चार महिलाएं शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और टायर फटने की वजहों तथा टक्कर से पहले की घटनाओं के पूरे क्रम की जांच की जा रही है.

