नागपुर में 52 हजार विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और गीता पाठ कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Ajay Yadav9 November 2025 - 9:52 AM
Vande Mataram :
नागपुर में 52 हजार विद्यार्थियों ने वंदे मातरम और गीता पाठ कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

  • 52 हजार छात्रों ने वंदे मातरम गाया
  • गीता पाठ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया
  • नितिन गडकरी और गिरी महाराज उपस्थित
  • तीन अध्यायों का पाठ और गायन हुआ
  • दिव्यांग और ग्रामीण छात्रों ने भाग लिया

Vande Mataram : भारत माता के जयगान वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नागपुर में भव्य आयोजन किया गया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी जी महाराज की मौजूदगी में 52 हजार स्कूली छात्रों ने एक साथ वंदे मातरम गाया और श्रीमद्भागवत गीता का पाठ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया.

52 हजार ने वंदे मातरम और गीता पाठ

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर नागपुर में आयोजित खासदार( सांसद) सांस्कृतिक महोत्सव के दौरान आज सुबह करीब 52 हजार स्कूली बच्चों ने एक साथ वंदे मातरम का गाया और श्रीमद भगवत गीता का पाठ किया. यह आयोजन ईश्वर देशमुख महाविद्यालय के मैदान समेत शहर के आठ अन्य स्कूल मैदानों में एक साथ हुआ. महोत्सव का लक्ष्य 50 हजार प्रतिभागियों का था, लेकिन यह संख्या बढ़कर 52 हजार तक पहुंच गई. वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के उपलक्ष्य में इन्हें प्रतीकात्मक सर्टिफिकेट भी सौंपा गया.

सामूहिक गायन और पाठ के इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी खुद मौजूद थे. उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज भी मौजूद थे. इस दौरान श्रीमद्भागवत गीता के लगभग तीन अध्यायों का पाठ किया गया.

विद्यार्थियों ने गीता पाठ और वंदे मातरम

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज के विद्यार्थी हमारे भविष्य के नागरिक हैं, जिनमें इतिहास संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के संस्कार जरूरी हैं. उन्होंने बताया कि 52 हजार से अधिक छात्रों ने श्रीमद भगवद गीता के तीन अध्याय का पाठन किया और वंदे मातरम गाकर उत्साहपूर्ण माहौल बनाया. इस आयोजन में दिव्यांग और दृष्टिहीन विद्यार्थियों ने भी भाग लिया. नागपुर सहित आठ स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरी महाराज ने इस दौरान कहा कि नागपुर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गौरव बढ़ाया है. गीता जीवन को सद्गुणों से आलोकित करने वाला ग्रंथ है. 52 हजार से अधिक छात्रों ने वंदे मातरम और गीता पाठ कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया.

