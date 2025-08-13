Uncategorized

‘इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा’, अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला

Anurag Thakur on Rahul Gandhi : राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया. इसी पर अनुराग ठाकुर ने पेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने अनुराग ठाकर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है कहा कि जब SIR लगाया गया कि फर्जी वोटों की सफाई हो सके और पक्के नागरिकों का अधिकार नहीं छिने तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि आखिरकार हिंदुस्तान के लोगों के वोट को नीचा क्यों दिखाना चाहती है. क्या हिंदुस्तान के वोटर्स ने बार-बार कांग्रेस को नकारा, तो अब कांग्रेस केवल अपने घुसपैठिए वोटबैंक तक सीमित रहना चाहती है.

अनुराग ठाकुर ने कहा कि हारते ये हैं और इल्ज़ाम चुनाव आयोग (ECI) और बीजेपी पर लगाते हैं. धूल इनके चेहरे पर थी और आईना साफ़ करते रहे. कल कोई कांग्रेस नेता बोले कि राहुल गांधी ने ‘भयंकर’ कर दिया, मैं कहूंगा भयंकर नहीं, बल्कि ‘ब्लंडर’ किया है. चुनाव के समय संविधान को लेकर भ्रम फैलाया और अब फिर से झूठ बोल रहे हैं. इनके पास चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा.

‘पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए’

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रायबरेली में मोहम्मद कैफ खान, बूथ नंबर 83, 151, 218 हर जगह इनका नाम है. हाउस नंबर 189 के पोलिंग 131 पर 47 वोटर आईडी रजिस्टर हुए हैं. बंगाल के डायमंड हार्बर में के हाउस नंबर 0011, बूथ नंबर 103 पर कई धर्मों वोटर्स रजिस्टर हुए हैं.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी दो बार चुनाव लड़े, प्रियंका जी एक बार चुनाव लड़ीं. मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायनाड में कैसे नए वोटर्स की एडिशन हुई है. आपने तो तीन बार वोट ले लिया. क्या आपने यह कभी नहीं देखा. यह कैसे हुआ?

