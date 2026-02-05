Chhattisgarhक्राइम

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हेड कॉन्स्टेबल पति की हत्या, नदी किनारे गाड़ा शव, पूरी ख़बर पढ़ें

Karan Panchal5 February 2026 - 5:36 PM
2 minutes read
Chhattisgarh Murder Case
पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की हेड कॉन्स्टेबल पति की हत्या, नदी किनारे गाड़ा शव, पूरी ख़बर पढ़ें

Chhattisgarh Murder Case : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी। महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, इसलिए दोनों ने छिपकर शादी की थी और अब पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच दी थी। महिला दो बच्चों की मां है।

गंभीर चोटों से हुई हत्या की पुष्टि

बलरामपुर जिले के ग्राम सतिसेमर में 29 जनवरी 2026 को एक सड़ा-गला शव सेंदुर नदी के किनारे मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच की और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटों के कारण हत्या की पुष्टि हुई। शव की पहचान 51 वर्षीय विश्वनाथ केरकेट्टा के रूप में हुई, जो रायगढ़ जिले के सालियापारा का रहने वाला था और CAF में प्रधान आरक्षक के पद पर दंतेवाड़ा में तैनात था। जांच में पता चला कि विश्वनाथ ने करीब 10-12 साल पहले बलरामपुर में क्लॉस्टिका केरकेट्टा से दूसरी शादी की थी, और उनके दो बच्चे थे। 2024 में क्लॉस्टिका बच्चों की पढ़ाई के लिए रायपुर शिफ्ट हो गई थी, जबकि उसकी पहली पत्नी को इस शादी की जानकारी नहीं थी।

दोनों ने मिलकर रची साजिश

2023 में क्लॉस्टिका की पहचान फेसबुक के जरिए विवेक टोप्पो से हुई, जो पहले से शादीशुदा था। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और फिर तातापानी मंदिर में छिपकर शादी कर ली। जब विश्वनाथ को इस बारे में पता चला, तो तीनों के बीच विवाद बढ़ने लगे। क्लॉस्टिका अपने बॉयफ्रेंड विवेक के साथ रहना चाहती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर विश्वनाथ की हत्या की साजिश रची। 12 जनवरी 2026 को विश्वनाथ छुट्टी लेकर दंतेवाड़ा से सतिसेमर पहुंचा, जहां 14 जनवरी को विवेक ने उसे सेंदुर नदी के किनारे बुलाया और लोहे की खुरपी से सिर पर हमला कर दिया। विश्वनाथ की मौके पर ही मौत हो गई, और विवेक ने शव को नदी के दूसरे किनारे पर ले जाकर रेत में गाड़ दिया।

पुलिस टीम ने किया खुलासा

विवेक ने मृतक का मोबाइल, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज छिपा दिए। वारदात के बाद वह सामान्य जीवन जी रहा था। घटना के समय क्लॉस्टिका रायपुर में थी, लेकिन 22 जनवरी को वह सतिसेमर पहुंची और पड़ोसियों से अपने पति के बारे में झूठी जानकारी लेने की कोशिश की। तकनीकी सबूत और पूछताछ के आधार पर ASP विश्वदीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने महिला और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 February 2026 - 5:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of प्रेमी, पति और हत्या, एक और प्रेमिका बनी पति की हत्यारिन, राजा रघुंवशी हत्याकांड की दिलाई याद

प्रेमी, पति और हत्या, एक और प्रेमिका बनी पति की हत्यारिन, राजा रघुंवशी हत्याकांड की दिलाई याद

5 February 2026 - 2:13 PM
Photo of भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो का वार, रेंट कुलेक्टर और चपरासी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

भ्रष्ट अधिकारियों पर विजिलेंस ब्यूरो का वार, रेंट कुलेक्टर और चपरासी रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

4 February 2026 - 2:30 PM
Photo of Chhattisgarh Crime : लड़के ने गर्लफ्रेंड को किया Block, शक से पैदा हुई खाई, लड़की ने कर दी हत्या

Chhattisgarh Crime : लड़के ने गर्लफ्रेंड को किया Block, शक से पैदा हुई खाई, लड़की ने कर दी हत्या

4 February 2026 - 1:09 PM
Photo of गेम का टास्क था सुसाइड? तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या मामले में चश्मदीद और पिता का आया बयान

गेम का टास्क था सुसाइड? तीन नाबालिग बहनों की आत्महत्या मामले में चश्मदीद और पिता का आया बयान

4 February 2026 - 12:05 PM
Photo of गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या, वजह जान आपके भी उड़ जाएंगे होश

गाजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों ने की आत्महत्या, वजह जान आपके भी उड़ जाएंगे होश

4 February 2026 - 10:11 AM
Photo of ‘भ्रष्टाचार’ पर विजिलेंस टीम का ‘वार’, 50 हजार की रिश्वत लेते SHO ‘गिरफ्तार’

‘भ्रष्टाचार’ पर विजिलेंस टीम का ‘वार’, 50 हजार की रिश्वत लेते SHO ‘गिरफ्तार’

3 February 2026 - 2:54 PM
Photo of इंसानियत के साथ सगा खून भी हुआ शर्मसार, पत्नी से लड़ाई के बाद पिता ने बेटे को दी दर्दनाक मौत

इंसानियत के साथ सगा खून भी हुआ शर्मसार, पत्नी से लड़ाई के बाद पिता ने बेटे को दी दर्दनाक मौत

3 February 2026 - 12:59 PM
Photo of पटियाला के युवक की ऑस्ट्रेलिया में मौत, दोस्त भी साथ गंवा बैठा जान, हो रही थी शादी की तैयारियां

पटियाला के युवक की ऑस्ट्रेलिया में मौत, दोस्त भी साथ गंवा बैठा जान, हो रही थी शादी की तैयारियां

2 February 2026 - 5:27 PM
Photo of एग्जाम सेंटर पर रही अनुपस्थित, फिर भी बनी राज्य टॉपर, अब मिली 5 साल जेल की सजा

एग्जाम सेंटर पर रही अनुपस्थित, फिर भी बनी राज्य टॉपर, अब मिली 5 साल जेल की सजा

2 February 2026 - 4:20 PM
Photo of Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

Rohit Shetty : मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

1 February 2026 - 5:10 PM
Back to top button