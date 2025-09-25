फटाफट पढ़ें

8 अक्टूबर को आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव

मुलाकात से पहले सियासी हलचल तेज हुई

मुस्लिम वोट बैंक साधने की रणनीति मानी जा रही

बसपा रैली से ठीक पहले की जा रही ये मुलाकात

यूपी की सियासत में नए समीकरण बनते दिख रहे

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और हाल ही में जेल से बाहर आए पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुलाकात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह बसपा की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले हो रहा है. इसे समाजवादी पार्टी की सोची-समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है

मिली जानकारी के अनुसार, अखिलेश यादव 8 अक्टूबर की सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट से बरेली जाएंगे. वहां से वह सड़क मार्ग से सीधे आजम खान के घर रामपुर पहुंचेंगे. करीब एक घंटे की इस मुलाकात के बाद वह लखनऊ लौट आएंगे.

मुस्लिम वोट बैंक साधने की रणनीति

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव और आजम खान के बीच रिश्तों को लेकर कई अटकलें सामने आ रही थीं. जेल से बाहर आने के बाद भी अखिलेश यादव आजम खान से मिलने नहीं गए थे जिससे कई सवाल उठे थे. इस आगामी मुलाकात से अखिलेश यादव न केवल इन अटकलों पर विराम लगाएंगे. दूसरी तरफ आजम खान को उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में आजम खान से मुलाकात कर अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

मुस्लिम वोट बैंक पर सपा की नजर

सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अखिलेश यादव का यह दौरा बसपा प्रमुख मायावती की 9 अक्टूबर को होने वाली रैली से ठीक पहले किया गया है, जिससे सपा एक मजबूत संदेश देना चाहती है. माना जा रहा है कि बसपा अपनी रैलियों के माध्यम से मुस्लिम और दलित वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही है. ऐसे में अखिलेश यादव की आजम खान से मिलकर मुस्लिमों के बीच सपा की पकड़ को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है. यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कई दिलचस्प घटनाएं देखने को मिल सकती हैं.

