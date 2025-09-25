Uttar Pradesh

8 अक्टूबर को आजम से मुलाकात क्यों करेंगे अखिलेश? जानिए सपा की पूरी सियासी रणनीति

Ajay Yadav25 September 2025 - 9:31 AM
2 minutes read
Akhilesh Yadav :
8 अक्टूबर को आजम से मुलाकात क्यों करेंगे अखिलेश? जानिए सपा की पूरी सियासी रणनीति

फटाफट पढ़ें

  • 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलेंगे अखिलेश यादव
  • मुलाकात से पहले सियासी हलचल तेज हुई
  • मुस्लिम वोट बैंक साधने की रणनीति मानी जा रही
  • बसपा रैली से ठीक पहले की जा रही ये मुलाकात
  • यूपी की सियासत में नए समीकरण बनते दिख रहे

Akhilesh Yadav : समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और हाल ही में जेल से बाहर आए पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुलाकात को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. सूत्रों के अनुसार, अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर में आजम खान से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि यह बसपा की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले हो रहा है. इसे समाजवादी पार्टी की सोची-समझी रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है

मिली जानकारी के अनुसार, अखिलेश यादव 8 अक्टूबर की सुबह लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से एक प्राइवेट जेट से बरेली जाएंगे. वहां से वह सड़क मार्ग से सीधे आजम खान के घर रामपुर पहुंचेंगे. करीब एक घंटे की इस मुलाकात के बाद वह लखनऊ लौट आएंगे.

मुस्लिम वोट बैंक साधने की रणनीति

बता दें कि पिछले कुछ महीनों से अखिलेश यादव और आजम खान के बीच रिश्तों को लेकर कई अटकलें सामने आ रही थीं. जेल से बाहर आने के बाद भी अखिलेश यादव आजम खान से मिलने नहीं गए थे जिससे कई सवाल उठे थे. इस आगामी मुलाकात से अखिलेश यादव न केवल इन अटकलों पर विराम लगाएंगे. दूसरी तरफ आजम खान को उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर देखा जाता है. ऐसे में आजम खान से मुलाकात कर अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे.

मुस्लिम वोट बैंक पर सपा की नजर

सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज है कि अखिलेश यादव का यह दौरा बसपा प्रमुख मायावती की 9 अक्टूबर को होने वाली रैली से ठीक पहले किया गया है, जिससे सपा एक मजबूत संदेश देना चाहती है. माना जा रहा है कि बसपा अपनी रैलियों के माध्यम से मुस्लिम और दलित वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश करती रही है. ऐसे में अखिलेश यादव की आजम खान से मिलकर मुस्लिमों के बीच सपा की पकड़ को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है. यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में कई दिलचस्प घटनाएं देखने को मिल सकती हैं.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav25 September 2025 - 9:31 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अखिलेश यादव के CM योगी पर शैंपू वाले तंज पर बहस तेज, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, बताया आपत्तिजनक

अखिलेश यादव के CM योगी पर शैंपू वाले तंज पर बहस तेज, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, बताया आपत्तिजनक

25 September 2025 - 11:55 AM
Photo of ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा वार – सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को दिया बढ़ावा

ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तीखा वार – सपा ने हमेशा गुंडों और बदमाशों को दिया बढ़ावा

24 September 2025 - 5:47 PM
Photo of मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिरहा गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल से हटाए गए सभी वीडियो

मां दुर्गा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में बिरहा गायिका सरोज सरगम गिरफ्तार, यूट्यूब चैनल से हटाए गए सभी वीडियो

24 September 2025 - 11:16 AM
Photo of तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

तेज धूप से गर्मी बढ़ी, पूर्वांचल में हल्की बारिश के आसार, 26 से फिर एक्टिव हो सकता है मानसून

24 September 2025 - 7:35 AM
Photo of आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

23 September 2025 - 3:41 PM
Photo of आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

आजम खान 23 महीने बाद रिहा, समर्थकों ने फूलों से किया स्वागत, रामपुर में बड़े स्तर पर तैयारियां

23 September 2025 - 1:05 PM
Photo of UP में जाति आधारित रैलियों पर रोक: सपा का कटाक्ष, राजकुमार भाटी ने ‘गुर्जर चौपाल’ की नई रणनीति साझा की

UP में जाति आधारित रैलियों पर रोक: सपा का कटाक्ष, राजकुमार भाटी ने ‘गुर्जर चौपाल’ की नई रणनीति साझा की

23 September 2025 - 12:41 PM
Photo of आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

आजम खान की रिहाई से पहले सीतापुर में सुरक्षा कड़ी, भीड़-जाम पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

23 September 2025 - 11:21 AM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

ग्रेटर नोएडा में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टकराई बाइक, तीन छात्रों की मौत

22 September 2025 - 2:20 PM
Back to top button