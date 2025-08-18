Punjab

पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ का हाई अलर्ट जारी, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

Ajay Yadav18 August 2025 - 2:41 PM
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में व्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ा है
  • 438 प्रतिक्रिया दल और 172 एम्बुलेंस तैनात हैं
  • बाढ़ में आठ गर्भवती महिलाओं को बचाया गया
  • स्वास्थ्य शिविरों में 241 मरीजों का इलाज हुआ
  • सेना और आपदा दल बचाव में सक्रिय हैं

Punjab News : पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि व्यास और सतलुज नदियों में जलस्तर बढ़ने से राज्य के कई गांव प्रभावित हैं, जिसे देखते हुए समय पर चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए 438 त्वरित प्रतिक्रिया दल, 323 मोबाइल चिकित्सा दल और 172 एम्बुलेंस तैनात की गईं हैं

बाढ़ में स्वास्थ्य आपात स्थिति के लिए तैयारी

स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि सरकार की पहली प्राथमिकता है कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचे और इस कठिन समय में सभी को चिकित्सा सुविधा मिले, उन्होंने कहा कि बाढ़ से पैदा होने वाली किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है.

बलबीर सिंह ने बताया कि कपूरथला, फिरोजपुर, तरनतारन, होशियारपुर, गुरदासपुर और फाजिल्का जिलों के कई गांव, जो व्यास और सतलुज नदियों के किनारे हैं, बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं. गुरदासपुर की स्थिति पर उन्होंने कहा कि जलस्तर बढ़ने के कारण सात गांवों का संपर्क टूट गया है.

आठ गर्भवती महिलाओं को बचाया गया

स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति से निपटने के लिए नौका एम्बुलेंस सेवा शुरू की है. बलबीर सिंह ने बताया कि त्वरित सहायता से आठ गर्भवती महिलाओं को बचाया गया, जिनमें से एक ने सुरक्षित चिकित्सकीय देखरेख में बच्चे को जन्म दिया. फिरोजपुर जिले के बाढ़ प्रभावित कालू क्षेत्र में भी इसी तरह के कदम उठाए गए हैं.

मंत्री बलबीर सिंह ने बताया कि कपूरथला और होशियारपुर में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जहां अब तक 241 मरीजों का इलाज किया जा चुका है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने संभावित बीमारियों से निपटने के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में 2,000 से अधिक बिस्तर तैयार रखे हैं.

दवाइयों और क्लोरीन की पूरी व्यवस्था

जल जनित बीमारियों को लेकर लोगों को भरोसा दिलाते हुए, बलबीर सिंह ने कहा कि अब तक केवल कुछ ही मामले सामने आए हैं, लेकिन जनता को सावधानी बरतनी चाहिए. स्वास्थ्यकर्मियों और गांव के केंद्रों पर क्लोरीन की गोलियां, ओआरएस और आवश्यक दवाओं का पूरा इंतजाम मौजूद है.

मंत्री बलबीर सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग फिरोजपुर, फाजिल्का, तरनतारन, गुरदासपुर, होशियारपुर और कपूरथला जैसे हाई-रिस्क क्षेत्रों में चिकित्सा और बचाव सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ), सेना और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है.

