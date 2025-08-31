Punjab

‘युद्ध नशों के खिलाफ’, पंजाब पुलिस ने 182वें दिन 360 जगह छापेमारी कर 65 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

Ajay Yadav31 August 2025 - 2:36 PM
2 minutes read
Punjab News :
'युद्ध नशों के खिलाफ', पंजाब पुलिस ने 182वें दिन 360 जगह छापेमारी कर 65 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में नशा विरोधी मुहिम जारी
  • 360 जगह छापेमारी, 65 तस्कर गिरफ्तार
  • 182 दिनों में कुल 27,663 गिरफ्तार
  • हेरोइन, अफीम, नशीली गोलियां बरामद
  • नशा मुक्त राज्य बनाने की रणनीति अपनाई

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशा समाप्त करने के लिए छेड़ी गई व्यापक मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को लगातार 182वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 360 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 53 एफआईआर दर्ज कर 65 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, 182 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 27,663 हो गई है.

इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 650 ग्राम अफीम, 150 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 600 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई. यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया.

नशा मुक्त राज्य बनाने की रणनीति अपनाई

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशा विरोधी मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

नशा मुक्ति के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू

स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 74 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की, उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 406 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से नशा खत्म करने के लिए तीन-पक्षीय रणनीति एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की गई है. इसके अंतर्गत पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के रूप में आज 53 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है.

यह भी पढ़ें : फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav31 August 2025 - 2:36 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ, पंजाब AGTF ने मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार

ज्वैलर हमले के पीछे गैंगस्टर लखबीर लंडा का हाथ, पंजाब AGTF ने मुख्य शूटर को किया गिरफ्तार

30 August 2025 - 9:03 PM
Photo of पंजाब में कर्मचारियों की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन किया दान, वित्त मंत्री ने सराहा

पंजाब में कर्मचारियों की अनूठी पहल, मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन का वेतन किया दान, वित्त मंत्री ने सराहा

30 August 2025 - 8:33 PM
Photo of पंजाब में राहत कार्य जोरों पर, 24 घंटों में 4711 बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

पंजाब में राहत कार्य जोरों पर, 24 घंटों में 4711 बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए

30 August 2025 - 8:12 PM
Photo of पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत कार्यों में सबसे आगे

पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत कार्यों में सबसे आगे

30 August 2025 - 7:47 PM
Photo of राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

राज्यसभा सांसद संत सीचेवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

30 August 2025 - 6:57 PM
Photo of दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

दरभंगा में राहुल गांधी पर एन.के. वर्मा का तीखा वार, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी पर की कड़ी निंदा

30 August 2025 - 4:05 PM
Photo of पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कैंपों के साथ भोजन और दवाइयों के लगाए लंगर

पंजाब पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कैंपों के साथ भोजन और दवाइयों के लगाए लंगर

30 August 2025 - 3:49 PM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी दर संशोधन पर राज्यों की वित्तीय सुरक्षा की मांग की

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जीएसटी दर संशोधन पर राज्यों की वित्तीय सुरक्षा की मांग की

30 August 2025 - 3:34 PM
Photo of CM भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन

CM भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी के लिए उच्च-स्तरीय कमेटी का गठन

30 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पंजाब में खरीफ सीजन से पहले बाढ़ प्रभावित सड़कों की बहाली के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने दिए सख्त आदेश

पंजाब में खरीफ सीजन से पहले बाढ़ प्रभावित सड़कों की बहाली के लिए कृषि मंत्री खुड्डियां ने दिए सख्त आदेश

30 August 2025 - 3:15 PM
Back to top button