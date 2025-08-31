फटाफट पढ़ें

पंजाब में नशा विरोधी मुहिम जारी

360 जगह छापेमारी, 65 तस्कर गिरफ्तार

182 दिनों में कुल 27,663 गिरफ्तार

हेरोइन, अफीम, नशीली गोलियां बरामद

नशा मुक्त राज्य बनाने की रणनीति अपनाई

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य से नशा समाप्त करने के लिए छेड़ी गई व्यापक मुहिम ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ को लगातार 182वें दिन भी जारी रखते हुए, पंजाब पुलिस ने आज 360 स्थानों पर छापेमारी की. इस दौरान राज्यभर में 53 एफआईआर दर्ज कर 65 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, 182 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 27,663 हो गई है.

इस छापेमारी के दौरान गिरफ्तार नशा तस्करों के कब्जे से 1.2 किलोग्राम हेरोइन, 650 ग्राम अफीम, 150 नशीली गोलियां/कैप्सूल और 600 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई. यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में एक साथ चलाया गया.

नशा मुक्त राज्य बनाने की रणनीति अपनाई

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए कहा है. पंजाब सरकार ने नशा विरोधी मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अगुवाई में 5 सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी का गठन भी किया है.

नशा मुक्ति के लिए तीन-स्तरीय रणनीति लागू

स्पेशल डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने जानकारी दी कि 74 गजटेड अधिकारियों की निगरानी में 1100 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 120 से ज्यादा पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में छापेमारी की, उन्होंने आगे बताया कि दिनभर चले इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीमों ने 406 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की.

स्पेशल डीजीपी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से नशा खत्म करने के लिए तीन-पक्षीय रणनीति एन्फोर्समेंट, डी-एडिक्शन और प्रिवेंशन (ई डी पी) लागू की गई है. इसके अंतर्गत पंजाब पुलिस ने ‘डी-एडिक्शन’ हिस्से के रूप में आज 53 व्यक्तियों को नशा छुड़ाने और पुनर्वास उपचार के लिए तैयार किया है.

