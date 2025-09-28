Other States

करूर हादसे पर विजय का ऐलान : मृतकों के परिवार को 20-20 लाख, घायलों को 2-2 लाख की मदद

Ajay Yadav28 September 2025 - 2:23 PM
2 minutes read
Karur News :
करूर हादसे पर विजय का ऐलान : मृतकों के परिवार को 20-20 लाख, घायलों को 2-2 लाख की मदद

  • करूर रैली भगदड़ में 39 लोगों की मौत हुई
  • मृतकों में कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं
  • विजय ने 20 लाख मुआवजे की घोषणा की
  • घायलों को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे
  • विजय बोले– हर संभव मदद की जाएगी

Karur News : तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता और राजनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों में 9 बच्चे और 16 से अधिक महिलाएं शामिल हैं. वहीं घायलों की संख्या 70 के करीब है. ऐसे में अभिनेता और राजनेता विजय ने मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है.

मेरी आंखें और मन व्यथित हैं.

विजय ने भगदड़ में मारे जाने वालों के लिए 20-20 लाख रुपये और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपये का ऐलान किया है. विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मेरे दिल में बसने वाले सभी लोगों को नमस्कार. कल करूर में जो हुआ, उसे सोचकर मेरा दिल और दिमाग बेहद व्यथित है. इस बेहद दुखद स्थिति में, मैं अपने रिश्तेदारों के खोने के दर्द को कैसे बयां करूं, यह समझ नहीं आ रहा. मेरी आंखें और मन व्यथित हैं.

आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे यादों में उभर आते हैं. स्नेह और प्यार दिखाने वाले मेरे अपने लोग जिनको मैंने खो दिया उनके बारे में सोचकर, मेरा दिल और भी ज़्यादा दुखी है.

परिवारों को 20-20 लाख रुपये

विजय ने कहा, “मेरे रिश्तेदारों, आप सभी के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए, जिन्होंने हमारे अपनों को खो दिया है, मैं आपके साथ इस गहरे दुख को साझा करता हूं. यह एक ऐसा नुकसान है, जिसकी भरपाई हम कभी नहीं कर सकते. चाहे कोई भी हमें सांत्वना दे, हम अपने रिश्तेदारों के नुकसान को सहन नहीं कर सकते. फिर भी, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, मैं उन सभी रिश्तेदारों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देना चाहता हूं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है और जो पीड़ित हैं, और जो घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, उन्हें 2-2 लाख रुपये देना चाहता हूं.”

हम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करेंगे

विजय ने कहा, “इस नुकसान के सामने यह कोई बड़ी रकम नहीं है. हालांकि, इस समय, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके, अपने रिश्तेदारों के साथ, हृदय से खड़ा रहूं. साथ ही, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो भी रिश्तेदार घायल हैं और उपचार करा रहे हैं, वे शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौट आएं. मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारा तमिलनाडु वेत्री कागामगन, उपचार करा रहे हमारे सभी रिश्तेदारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा. ईश्वर की कृपा से, हम सब कुछ ठीक करने का प्रयास करेंगे.

