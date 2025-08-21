Uttarakhand : देश में स्कूली छात्रों की घटनाएं बढ़ रही हैं. अहमदाबाद और मध्यप्रदेश के बाद उत्तराखंड में एक घटना सामने आई है. एक छात्र ने शिक्षक पर तमंचा निकालकर गोली चला दी. शिक्षक घायल हो गए. बताया जा रहा है कि छानत्र ने एक सवाल का गलत जवाब दिया, जिस पर शिक्षक ने छात्र को थप्पड़ मारा था. छात्र ने इसी का बदला लिया था.

बताते चलें कि छात्र स्कूल के लंच बॉक्स में पिस्टल छुपा कर लाया था. कक्षा समाप्त होने के बाद छात्र ने पीछे कंधे पर गोली मार दी. घायल शिक्षक का नाम गगनदीप कोहली है. शिक्षक के दाएं कंधे के नीचे गोली लगी. एक निजी अस्पताल में तीन घंटे तक ऑपरेशन चला. गोली को शरीर के बाहर निकाला गया. ऑपरेशन के बाद शिक्षक को आईसीयू में रखा गया है. डॉक्टरों ने बताया कि 72 घंटे काफी अहम है.

CCTV फूटेज भी खंगाला गया

दरअसल, पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए हैं. CCTV फूटेज भी खंगाला गया. पुलिस ने छात्र को हिरासत में लेकर नाबालिग न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) में पेश करने की तैयारी की जा रही है. इस मामले में आरोपी छात्र के पिता से भी पूछताछ की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि छात्र को पिस्टल कैसे मिली.

