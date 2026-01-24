UP News : उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है. 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था. हालांकि, उत्तर प्रदेश की नींव 1902 में यूनाइटेड प्रॉविंस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में रखी गई थी. 1950 में इस प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया. वर्ष 2000 तक उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन उस वर्ष उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों-कुमाऊं और गढ़वाल-को अलग कर नए राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे पहले उत्तरांचल कहा गया और बाद में उत्तराखंड नाम मिला.

वही, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, उन्होंने अपने संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं. यह राज्य अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के कारण भारत की प्रगति में एक मजबूत आधार रहा है. मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा. मैं यहां के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं.”

उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को मेरी शुभकामनाएं। गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की यह धरती भारत की विकास यात्रा में एक मजबूत आधार स्तंभ रही है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। मैं इस राज्य के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के… — President of India (@rashtrapatibhvn) January 24, 2026

बीमारू से बेमिसाल प्रदेश का सफर

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. पीएम ने अपने संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश के सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार और यहां के विकासपरक लोगों की सहभागिता से यह राज्य बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय कर चुका है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की क्षमता देश की प्रगति को और गति देने में अहम भूमिका निभाएगी.”

भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। डबल इंजन सरकार और विकास को समर्पित यहां के लोगों की सहभागिता से हमारे इस राज्य ने बीते नौ वर्षों में बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का… — Narendra Modi (@narendramodi) January 24, 2026

प्रदेश के सतत प्रगति की कामना व्यक्त की

गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी, उन्होंने अपने संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों-बहनों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. गंगा-यमुना की पावन और उर्वर भूमि, सनातन संस्कृति की धरोहर वाले इस राज्य ने हमेशा राष्ट्र को शक्ति, संकल्प और संस्कृति के मार्ग पर अग्रसर किया है. आज डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. प्रदेश के सतत विकास की कामना करता हूं.”

उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों-बहनों को प्रदेश के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।



सनातन संस्कृति की अमूल्य विरासत से सिंचित, गंगा-यमुना की पावन और उर्वर भूमि उत्तर प्रदेश वह धरती है, जिसने राष्ट्र को संस्कृति, साधना, शक्ति और संकल्प के मार्ग पर सदैव अग्रसर किया है।



आज डबल इंजन… pic.twitter.com/tP6yL32AFq — Amit Shah (@AmitShah) January 24, 2026

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी. अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, “प्रिय प्रवासी भाइयों और बहनों, आपने विदेश में अपने परिश्रम और प्रतिभा से उत्तर प्रदेश और भारत का मान बढ़ाया है. हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश के विकास में जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं. हमारा प्रदेश आज संघर्ष और चुनौतियों को पार कर बीमारू से देश के विकास का प्रमुख इंजन बन चुका है.”

उत्तर प्रदेश के मेरे प्रिय प्रवासी बहनों और भाइयों,



विदेश में रहकर अपने परिश्रम, प्रतिभा और मूल्यों के माध्यम से आपने उत्तर प्रदेश और भारत का मान वैश्विक मंच पर बढ़ाया है।



हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है…



आप… pic.twitter.com/eFMGKD0FlE — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 24, 2026

