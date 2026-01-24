Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और CM योगी ने दी बधाई

Ajay Yadav24 January 2026 - 1:15 PM
2 minutes read
UP News :
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस: राष्ट्रपति, पीएम मोदी और CM योगी ने दी बधाई

UP News : उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया जा रहा है. 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था. हालांकि, उत्तर प्रदेश की नींव 1902 में यूनाइटेड प्रॉविंस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में रखी गई थी. 1950 में इस प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया. वर्ष 2000 तक उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन उस वर्ष उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों-कुमाऊं और गढ़वाल-को अलग कर नए राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे पहले उत्तरांचल कहा गया और बाद में उत्तराखंड नाम मिला.

वही, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेशवासियों को बधाई दी, उन्होंने अपने संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश दिवस की शुभकामनाएं. यह राज्य अपने गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति के कारण भारत की प्रगति में एक मजबूत आधार रहा है. मुझे भरोसा है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ता रहेगा. मैं यहां के मेहनती और प्रतिभाशाली लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूं.”

बीमारू से बेमिसाल प्रदेश का सफर

प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी. पीएम ने अपने संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश के सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. पिछले नौ वर्षों में डबल इंजन सरकार और यहां के विकासपरक लोगों की सहभागिता से यह राज्य बीमारू से बेमिसाल प्रदेश बनने का सफर तय कर चुका है. मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की क्षमता देश की प्रगति को और गति देने में अहम भूमिका निभाएगी.”

प्रदेश के सतत प्रगति की कामना व्यक्त की

गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी, उन्होंने अपने संदेश में कहा, “उत्तर प्रदेश के सभी भाइयों-बहनों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. गंगा-यमुना की पावन और उर्वर भूमि, सनातन संस्कृति की धरोहर वाले इस राज्य ने हमेशा राष्ट्र को शक्ति, संकल्प और संस्कृति के मार्ग पर अग्रसर किया है. आज डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है. प्रदेश के सतत विकास की कामना करता हूं.”

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी. अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा, “प्रिय प्रवासी भाइयों और बहनों, आपने विदेश में अपने परिश्रम और प्रतिभा से उत्तर प्रदेश और भारत का मान बढ़ाया है. हमारी सरकार आपके अनुभव और ज्ञान को प्रदेश के विकास में जोड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आप सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं. हमारा प्रदेश आज संघर्ष और चुनौतियों को पार कर बीमारू से देश के विकास का प्रमुख इंजन बन चुका है.”

ये भी पढ़ें- Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav24 January 2026 - 1:15 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पहले प्रेमी को घर बुलाया, फिर बक्से में 45 मिनट के लिए कर दिया बंद, बाहर से ताला भी लगाया

पहले प्रेमी को घर बुलाया, फिर बक्से में 45 मिनट के लिए कर दिया बंद, बाहर से ताला भी लगाया

24 January 2026 - 9:58 AM
Photo of प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत खराब, धरना 6वें दिन भी जारी

प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तबीयत खराब, धरना 6वें दिन भी जारी

23 January 2026 - 3:39 PM
Photo of कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कैश समेत 61 किलो चांदी बरामद, डिटेल में पढ़ें

कानपुर पुलिस की बड़ी सफलता, 2 करोड़ कैश समेत 61 किलो चांदी बरामद, डिटेल में पढ़ें

23 January 2026 - 3:37 PM
Photo of गाजीपुर में दिव्यांग बच्चों का मामला गरमाया, अफजाल अंसारी ने परिवारों को हर योजना का लाभ देने का दिया निर्देश

गाजीपुर में दिव्यांग बच्चों का मामला गरमाया, अफजाल अंसारी ने परिवारों को हर योजना का लाभ देने का दिया निर्देश

23 January 2026 - 2:17 PM
Photo of सपा नेता आजम खान का बड़ा फैसला, पत्नी और बेटे के साथ दिया जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा

सपा नेता आजम खान का बड़ा फैसला, पत्नी और बेटे के साथ दिया जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा

23 January 2026 - 1:17 PM
Photo of कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

कोई हमारे देश का इस्लामीकरण करना….शंकराचार्य विवाद के बीच सामने आया बाबा रामदेव का बड़ा बयान

23 January 2026 - 12:10 PM
Photo of School Bomb Threat : नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

School Bomb Threat : नोएडा-अहमदाबाद में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

23 January 2026 - 11:57 AM
Photo of पति के घर लौटते ही पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, ग्रामीणों ने पोल से बांधा

पति के घर लौटते ही पत्नी प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई, ग्रामीणों ने पोल से बांधा

23 January 2026 - 10:50 AM
Photo of मिर्जापुर से काशी तक उठा रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल, “रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का वाराणसी में ऐतिहासिक समापन

मिर्जापुर से काशी तक उठा रोजगार और सामाजिक न्याय का सवाल, “रोजगार दो-सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा का वाराणसी में ऐतिहासिक समापन

23 January 2026 - 8:32 AM
Photo of मेरठ में मंच पर भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे बचपन को याद कर छलके आंसू

मेरठ में मंच पर भावुक हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संघर्ष भरे बचपन को याद कर छलके आंसू

23 January 2026 - 7:58 AM
Back to top button