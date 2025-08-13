Uttar Pradeshबड़ी ख़बर

CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ का किया शुभारम्भ, बोले – ‘भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को पूरे विश्व ने देखा’

Avinay Mishra13 August 2025
Uttar Pradesh : CM योगी ने ‘हर घर तिरंगा अभियान’ की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत के विजन की. इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं बृजेश पाठक, तथा व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिलदेव अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित व आत्मनिर्भर भारत के विजन से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए, हमें विकसित व आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को अपने जीवन का मंत्र बनाना होगा. प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हर घर तिरंगा अभियान’ का शुभारम्भ किया जा रहा है. हमारा देश अपनी आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण कर रहा है.

‘आज़ादी के अमृतकाल में…’

सीएम योगी ने कहा कि आज़ादी के अमृतकाल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान, राष्ट्रीय प्रतीकों, महान क्रान्तिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. तिरंगा यात्रा हमें भारत माता, भारतीय महापुरुषों एवं वीर क्रान्तिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर प्रदान करती है. देश व प्रदेश के प्रत्येक घर में भारत की आन-बान-शान का प्रतीक तिरंगा अवश्य लहराना चाहिए.

‘इस भव्य समारोह में सहभागी बनें’

उन्होंने कहा कि यह हमारे देश और सैनिकों के सम्मान का प्रतीक है. सभी प्रदेशवासी राष्ट्र माता के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए, तिरंगे को प्रत्येक घर में लगाकर आज़ादी के 78 वर्षों के इस भव्य समारोह में सहभागी बनें.

सीएम योगी ने आगे कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्पूर्ण विश्व ने देखा है. भारत की शक्ति और सामर्थ्य को देखकर पूरी दुनिया अचंभित है. अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर, प्रत्येक परिस्थिति में देश के सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है. क्षेत्र, भाषा, जाति, मत, मज़हब तथा सम्प्रदाय के नाम पर देश को विभाजित करने वाले तत्वों को बेनकाब करना अत्यंत आवश्यक है.

यह भी पढ़ें : 5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

