Uttar Pradesh

यूपी में बारिश पर लगा ब्रेक, तीन दिन नहीं बरसेंगे बादल, अब उमस और गर्मी करेगी परेशान

Ajay Yadav30 August 2025 - 8:00 AM
2 minutes read
UP Weather :
यूपी में बारिश पर लगा ब्रेक, तीन दिन नहीं बरसेंगे बादल, अब उमस और गर्मी करेगी परेशान

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में मानसून सुस्त, तीन दिन नहीं होगी तेज बारिश
  • बारिश थमते ही उमस और गर्मी बढ़ने लगी है
  • कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार आज भी
  • 30 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मानसून
  • 22 जिले बाढ़ से जूझ रहे, नदियां उफान पर

UP Weather : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून धीमा पड़ गया है. जिससे बारिश थम गई और उमस भरी गर्मी फिर से बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले तीन दिनों तक कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बारिश रूकने से तापमान में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. जिससे गर्मी से लोगों को दिक्कत हो सकती है. 30 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा. इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने की संभावना है.

कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, आज यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि, कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई हैं. बारिश की कमी के चलते अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी हो सकती है. हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं हैं.

राज्य के करीब 22 जिले बाढ़ से जूझ रहे

यूपी में हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. जिससे राज्य के करीब 22 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं. प्रयागराज में दो महीनों में यह चौथी बार है जब गंगा और यमुना नदी उफान पर है. निचले क्षेत्रों में कई मकान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. वहीं फर्रुखाबाद में भी गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. मथुरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सोनभद्र में धंधरौल बांध में पानी बढ़ने पर 22 गेट खोल दिए गए हैं. चंदौली और ललितपुर में भी कई बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें : PM मोदी का जापान में बड़ा ऐलान: मेक इन इंडिया की रफ्तार पर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 7000 किमी नेटवर्क की योजना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 August 2025 - 8:00 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तराखंड में तबाही: रूद्रप्रयाग के छेनागाड़ में भूस्खलन से घर जमींदोज, कई लापता

उत्तराखंड में तबाही: रूद्रप्रयाग के छेनागाड़ में भूस्खलन से घर जमींदोज, कई लापता

29 August 2025 - 11:09 PM
Photo of राष्ट्रीय खेल दिवस: CM योगी ने विभिन्न जनपदों में खेल सम्बन्धित कार्यों का किया लोकार्पण, प्रदेश के खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

राष्ट्रीय खेल दिवस: CM योगी ने विभिन्न जनपदों में खेल सम्बन्धित कार्यों का किया लोकार्पण, प्रदेश के खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत

29 August 2025 - 10:01 PM
Photo of इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना पंजीकरण भी मान्य है हिंदू विवाह, तलाक पर नहीं लगेगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: बिना पंजीकरण भी मान्य है हिंदू विवाह, तलाक पर नहीं लगेगी रोक

29 August 2025 - 6:19 PM
Photo of फतेहपुर अस्पताल में चपरासी बना अधिकारी, कैबिनेट मंत्री को घुमाया अस्पताल…निलंबन की कार्रवाई शुरू

फतेहपुर अस्पताल में चपरासी बना अधिकारी, कैबिनेट मंत्री को घुमाया अस्पताल…निलंबन की कार्रवाई शुरू

29 August 2025 - 5:12 PM
Photo of ‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

29 August 2025 - 4:02 PM
Photo of महिलाओं की तरह अब पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट

महिलाओं की तरह अब पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को भी स्टांप शुल्क में छूट

29 August 2025 - 8:03 AM
Photo of हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

28 August 2025 - 9:05 PM
Photo of यूपी बनेगा देश का पहला राज्य, योगी सरकार ला रही है ऐतिहासिक ‘सुगम्य व्यापार विधेयक 2025’, 99% आपराधिक प्रावधान होंगे खत्म

यूपी बनेगा देश का पहला राज्य, योगी सरकार ला रही है ऐतिहासिक ‘सुगम्य व्यापार विधेयक 2025’, 99% आपराधिक प्रावधान होंगे खत्म

28 August 2025 - 5:55 PM
Photo of UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

UP School Merger: सरकार का बड़ा आदेश, अब एक नहीं तीन किलोमीटर के दायरे वाले विद्यालयों का होगा विलय

28 August 2025 - 3:25 PM
Photo of संभल कमेटी ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट, डेमोग्राफी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

संभल कमेटी ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट, डेमोग्राफी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

28 August 2025 - 3:07 PM
Back to top button