यूपी में मानसून सुस्त, तीन दिन नहीं होगी तेज बारिश

बारिश थमते ही उमस और गर्मी बढ़ने लगी है

कुछ इलाकों में हल्की बारिश के आसार आज भी

30 अगस्त से फिर एक्टिव होगा मानसून

22 जिले बाढ़ से जूझ रहे, नदियां उफान पर

UP Weather : उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मानसून धीमा पड़ गया है. जिससे बारिश थम गई और उमस भरी गर्मी फिर से बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार यूपी में अगले तीन दिनों तक कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. बारिश रूकने से तापमान में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल सकती है. जिससे गर्मी से लोगों को दिक्कत हो सकती है. 30 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा. इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी यूपी में भारी बारिश होने की संभावना है.

कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, आज यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है. हालांकि, कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं जताई गई हैं. बारिश की कमी के चलते अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोत्तरी हो सकती है. हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं हैं.

राज्य के करीब 22 जिले बाढ़ से जूझ रहे

यूपी में हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. जिससे राज्य के करीब 22 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं. प्रयागराज में दो महीनों में यह चौथी बार है जब गंगा और यमुना नदी उफान पर है. निचले क्षेत्रों में कई मकान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. वहीं फर्रुखाबाद में भी गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है. मथुरा में भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. सोनभद्र में धंधरौल बांध में पानी बढ़ने पर 22 गेट खोल दिए गए हैं. चंदौली और ललितपुर में भी कई बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं.

