‘चौबीसों घंटे सतर्क रहें…’, PM मोदी के चीन और जापान दौरे पर बोले अखिलेश यादव

Avinay Mishra29 August 2025 - 4:02 PM
UP News : पीएम मोदी जापान और चीन दौरे पर गए हुए हैं. दोनों देशों का दौरा 29 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा. इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जापान से संबंध बनाएं और वहाँ जा रहे हैं तो क्योटो भी होकर आएं, लेकिन जो चीन हमारे देश की भूमि और बाज़ार हड़प रहा है.

अखिलेश यादव ने कहा कि उससे चौबीसों घंटे सतर्क रहें. विदेश नीति वैश्विक शांति और साझेदारी को बढ़ावा दें तो अच्छा है, टकराहट को नहीं. कोई भी वैदेशिक समझौता देश की सुरक्षा और समृद्धि से समझौता नहीं होना चाहिए.

आपको बता दें कि पीएम मोदी जापान और चीन के दौरे पर हैं. ऐसे समय में यह दौरा है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50 प्रतिशत का टैरिफ लगा चुके हैं. जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ सकता है.

बायोटेक और स्पेस में कई बोल्ड और बेहतरीन पहलें की

दरअसल, जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो में पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिडे सुगा और फुमियो किशिदा से मुलाकात की. इसके साथ ही पीएम मोदी शोरिनजान दारुमा जी मंदिर के मुख्य पुजारी से भी मिले. उन्होंने पीएम मोदी को दारुमा गुड़िया भेंट की है.

आपको बता दें कि टोक्यो पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के साथ भारत – जापान आर्थिक मंच में भी शामिल हुए. पीएम मोदी ने कहा, जापान टेक पावरहाउस और भारत एक टैलेंट पावरहाउस है. भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में कई बोल्ड और बेहतरीन पहलें की हैं.

