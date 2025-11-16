Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास और लीज रेंटल मॉडल पर की समीक्षा

Ajay Yadav16 November 2025 - 7:53 AM
2 minutes read
UP News :
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास और लीज रेंटल मॉडल पर की समीक्षा

फटाफट पढ़ें

  • योगी ने लखनऊ में MSME की समीक्षा की
  • लैंड बैंक और प्लग एण्ड प्ले पर जोर
  • लीज रेंटल से उद्योगों को लाभ मिलेगा
  • औद्योगिक शेड किराये पर उपलब्ध होंगे
  • रेवेन्यू शेयरिंग से आय और लचीलापन

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक के विस्तार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्लग एण्ड प्ले मॉडल को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है.

लीज रेंटल मॉडल से MSME क्षेत्र को त्वरित लाभ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की पर्याप्त और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लीज रेंटल मॉडल को रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित हो सकता है और इसी आधार पर विस्तृत नीति तैयार की जानी चाहिए. नीति का मुख्य फोकस (MSME) क्षेत्र पर होना चाहिए, ताकि छोटे और मध्यम उद्योग बिना अतिरिक्त जटिलताओं के तुरन्त उत्पादन शुरू कर सकें.

प्लग एण्ड प्ले मॉडल के अन्तर्गत औद्योगिक शेड

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्लग एण्ड प्ले मॉडल के अन्तर्गत औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का स्वामित्व बनाए रखते हुए उस पर तैयार औद्योगिक शेड विकसित करेगा या सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से निर्माण कराएगा. इन शेडों को उद्योगों को पूर्वनिर्मित, उपयोग योग्य परिसर के रूप में किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा.

इस मॉडल को पीपीपी की डीबीएफओटी संरचना के तहत लागू किया जा सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र डिजाइन, निर्माण, वित्त और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि भूमि स्वामित्व और नियामकीय नियंत्रण प्राधिकरण के पास रहेगा.

रेवेन्यू शेयरिंग आधारित लीज रेंटल व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग आधारित लीज रेंटल व्यवस्था से प्राधिकरण को स्थायी आय सुनिश्चित होगी और उद्यमियों को बिना भूमि खरीद के चरणबद्ध तरीके से उद्योग विस्तार का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि यह मॉडल (MSME) के वित्तीय जोखिम को कम करेगा और उन्हें व्यवसाय संचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा. प्रस्तावित नीति में उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्टता मिले, जबकि भूमि का नियंत्रण राज्य के पास सुरक्षित रहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था सरल, पारदर्शी और औद्योगिक विकास के लिए सहायक होनी चाहिए, ताकि राज्य की भूमि संपदा का अधिकतम और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 November 2025 - 7:53 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

उत्तर प्रदेश में ‘रोजगार दो–सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा का जुनून…सुल्तानपुर की मिट्टी ने संजय सिंह का जोश और बढ़ाया

15 November 2025 - 6:42 PM
Photo of ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

ओवैसी का गुस्सा फूटा…अखिलेश को क्यों सुना दी खरी-खोटी? बिहार नतीजों पर बढ़ी सियासी गर्मी

15 November 2025 - 4:21 PM
Photo of “रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

“रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

14 November 2025 - 6:37 PM
Photo of AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

AAP नेता संजय सिंह की “रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा को दूसरे दिन भी मिला जबरदस्त जनसमर्थन

13 November 2025 - 4:00 PM
Photo of व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में शाहीन और परवेज शामिल, परवेज के मोबाइल और लैपटॉप बरामद

व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क में शाहीन और परवेज शामिल, परवेज के मोबाइल और लैपटॉप बरामद

13 November 2025 - 1:02 PM
Photo of अखिलेश यादव ने दिल्ली विस्फोट और चुनावी विवाद पर उठाए सवाल, सपा करेगी चुनाव आयोग से शिकायत

अखिलेश यादव ने दिल्ली विस्फोट और चुनावी विवाद पर उठाए सवाल, सपा करेगी चुनाव आयोग से शिकायत

13 November 2025 - 11:16 AM
Photo of सर्दी बढ़ते ही प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी, वाराणसी और NCR में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता

सर्दी बढ़ते ही प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी, वाराणसी और NCR में बिगड़ी हवा की गुणवत्ता

13 November 2025 - 9:11 AM
Photo of स्व. जगत सिंह भाटी की याद में बिसरख में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

स्व. जगत सिंह भाटी की याद में बिसरख में विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ

13 November 2025 - 7:59 AM
Photo of योगी सरकार का बड़ा फैसला: नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, सुरक्षा और सहमति की नई शर्तें

योगी सरकार का बड़ा फैसला: नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, सुरक्षा और सहमति की नई शर्तें

12 November 2025 - 5:07 PM
Photo of शाहीन के पिता बोले- बेटी इस गतिविधि में शामिल नहीं, फरीदाबाद मॉड्यूल से संबंध

शाहीन के पिता बोले- बेटी इस गतिविधि में शामिल नहीं, फरीदाबाद मॉड्यूल से संबंध

12 November 2025 - 3:54 PM
Back to top button