Uttar Pradesh

यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

Ajay Yadav10 December 2025 - 2:59 PM
2 minutes read
UP News :
यूपी बीजेपी इस हफ्ते नए अध्यक्ष का ऐलान करेगी, गैर-यादव ओबीसी नेता पर दांव

UP News : उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी तेज कर दी है. मंगलवार को पार्टी ने यूपी के 75 जिलों के 327 प्रदेश परिषद सदस्यों की सूची जारी की. इससे संकेत मिल रहे हैं कि यूपी बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष चुनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है. उम्मीद है कि पार्टी इसी हफ्ते प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर देगी.

बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है. ऐसे में पार्टी 2026 के पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है. 16 दिसंबर से खरमास शुरू होने से पहले पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए गैर-यादव ओबीसी चेहरे पर दांव खेलने की योजना बनाई गई है.

327 परिषद सदस्यों के नाम जारी

उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गई है. इसी क्रम में पार्टी ने सभी जिलों के 327 प्रदेश परिषद सदस्यों के नाम जारी कर दिए हैं. ये सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करेंगे. इसलिए इनके नामों की घोषणा को प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की औपचारिक शुरुआत माना जा रहा है.

प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की तैयारी पूरी

बीजेपी ने यूपी के 98 संगठनात्मक जिलों में से 84 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. इन जिलों के लिए प्रदेश परिषद सदस्यों के नाम भी घोषित किए गए हैं. हर विधानसभा क्षेत्र से एक सदस्य चुना गया है, जिसे प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के वोटर लिस्ट से जोड़ा गया है. ये सदस्य मिलकर नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर औपचारिक सहमति बनाएंगे. माना जा रहा है कि खरमास शुरू होने से पहले पार्टी में नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा.

ओबीसी नेता हो सकते हैं यूपी बीजेपी अध्यक्ष

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी यूपी में अपने संगठन की कमान ओबीसी समुदाय के किसी नेता को सौंप सकती है. इस चर्चा में कई ओबीसी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं. योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा और पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति के नाम पिछले कुछ दिनों से चर्चा में हैं. ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष की रेस में जिन नेताओं के नाम चल रहे हैं, वे सभी गैर-यादव ओबीसी समाज से हैं.

बीजेपी की नजर ओबीसी वोटबैंक पर

माना जा रहा है कि बीजेपी किसी गैर-यादव ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को टक्कर देने की रणनीति बना रही है. इस तरह पार्टी 2017 के सियासी फॉर्मूले की दिशा में एक कदम फिर से बढ़ा रही है, क्योंकि सपा के पीडीए वाले समीकरण ने 2024 के चुनाव में उसे बड़ा झटका दिया था. इसी वजह से बीजेपी का फोकस ओबीसी के बड़े वोटबैंक को साधने पर है.

यह भी पढ़ें “सरकार का जुमला और लोकतंत्र पर हमला” कहते हुए पल्लवी पटेल ने SIR फॉर्म भरने से किया इनकार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav10 December 2025 - 2:59 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

मथुरा कोर्ट ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया

10 December 2025 - 11:39 AM
Photo of उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

उत्तर प्रदेश में हवा जहरीली, नोएडा-गाजियाबाद और लखनऊ में वायु गुणवत्ता गंभीर

10 December 2025 - 8:44 AM
Photo of SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

SIR सर्वे में फर्जीवाड़ा, फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में पकड़े गए दो आरोपी

9 December 2025 - 2:48 PM
Photo of कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

कानपुर में महाठग गिरफ्तार, 970 करोड़ से ज्यादा की ठगी, सोनू सूद..

8 December 2025 - 4:35 PM
Photo of अखिलेश यादव का हमला- बीजेपी को बताया ‘राष्ट्र-विवादी’, इंडिगो विवाद पर भी घेरा

अखिलेश यादव का हमला- बीजेपी को बताया ‘राष्ट्र-विवादी’, इंडिगो विवाद पर भी घेरा

8 December 2025 - 2:16 PM
Photo of बांग्लादेशियों के नाम पर असली वोटरों की डकैती, दो करोड़ वोट काटने की साजिश- संजय सिंह

बांग्लादेशियों के नाम पर असली वोटरों की डकैती, दो करोड़ वोट काटने की साजिश- संजय सिंह

7 December 2025 - 7:56 PM
Photo of लेज़र पार्क सोसायटी में भव्य कवि सम्मेलन, चेतन चर्चित और अन्य कवियों ने बांधा श्रोताओं का मन

लेज़र पार्क सोसायटी में भव्य कवि सम्मेलन, चेतन चर्चित और अन्य कवियों ने बांधा श्रोताओं का मन

7 December 2025 - 1:14 PM
Photo of बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी : बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का स्पष्ट बयान

बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनेगी : बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी का स्पष्ट बयान

7 December 2025 - 8:43 AM
Photo of रामलला दर्शन से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पलटी, एक की मौत, कई घायल

रामलला दर्शन से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पलटी, एक की मौत, कई घायल

6 December 2025 - 7:29 PM
Photo of मायावती ने बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ पर उठाए सवाल, सम्मान और अधिकारों की कमी पर जताई चिंता

मायावती ने बहुजनों के ‘अच्छे दिन’ पर उठाए सवाल, सम्मान और अधिकारों की कमी पर जताई चिंता

6 December 2025 - 12:25 PM
Back to top button