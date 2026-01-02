Madhya Pradeshराज्य

Indore Water Issue : मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पानी का कहर टूट पड़ा है। अनजाने में दूषित पानी का सेवन करने वाले लोग दम तोड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल के बेड पर पड़े मौत के साए में जी रहे हैं। कई लोग अपने घरों में ही बीमारियों के साथ जूझ रहे हैं। अब इस मामले पर राजनेताओं का आरोप प्रत्यारोप भी जारी हो चुका है, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने राज्य सरकार पर हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें पूरे प्रदेश, सरकार और व्यवस्था के लिए शर्मनाक और कलंकित करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती और गंदगी होना और जहर मिला पानी पीकर कितनी जिंदगियां खत्म हो गईं और अब भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, यह स्वीकार्य नहीं है।

जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपये नहीं – भारती

सरकार द्वारा मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा पर उमा भारती ने कहा कि जिंदगी की कीमत दो लाख रुपए नहीं होती क्योंकि मृतकों के परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा। पीड़ितजनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं, उन्हें अधिकतम दंड दिया जाना चाहिए।

ऐसे पापों का या तो प्रायश्चित या दंड!

पूर्व सीएम भारती ने वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी घेरते हुए कहा कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है। उन्होंने कहा, “जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? उन्होंने कहा कि ऐसे पापों का कोई स्पष्टीकरण नहीं होता या तो प्रायश्चित या दंड!

