दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों ने खुद को नाबालिग बताया, उम्र जांच जारी

रोहतक व सोनीपत के दो बदमाश मुठभेड़ में मारे गए

फायरिंग 12 सितंबर को बरेली में हुई, इलाके में दहशत

सीएम ने अपराध पर शून्य सहनशीलता नीति दोहराई

Disha Patani : बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों पर दिशा पटानी के घर की रेकी करने का आरोप है. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने खुद को नाबालिग बताया है. लेकिन पुलिस उम्र की जांच कर रही है.

कुछ दिन पहले ही रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के दो शातिर बदमाशों को पुलिस ने गाजियाबाद में ट्रोनिका सिटी के पास एक मुठभेड़ में मार गिराया था. यह मुठभेड़ दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश पुलिस के एसटीएफ और हरियाणा एसटीएफ के संयुक्त अभियान का हिस्सा थी. अधिकारीयों ने मृतकों की पहचान हरियाणा के रोहतक के रविंदर और सोनीपत अरुण के रूप में की.

मुठभेड़ में दो बदमाश ढेर

हरियाणा एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों की गोली लगने से मौत की पुष्टि की और कहा कि विशेष प्रकोष्ठ का एक जवान भी घायल हुआ था. दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि बरेली गोलीबारी मामले में दोनों बदमाशों की स्पष्ट भूमिका थी, जिसने हाई-प्रोफाइल हस्तियों के आसपास सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया. इस घटना के जबरन वसूली से जुड़े होने का संदेह था.

सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश

अधिकारी ने बताया कि गिरोह के बाकी फरार सदस्यों की तलाश के लिए मामले की जांच जारी है. 12 सितंबर को तड़के पौने चार बजे अज्ञात हमलावरों ने दिशा पाटनी के बरेली स्थित आवास के बाहर कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी. इस मामले में बरेली कोतवाली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई और मामले में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए.

अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की, खुफिया जानकारी जुटाई और पड़ोसी राज्यों के रिकॉर्ड से मिलान किया, इससे बाद शूटरों की पहचान रोहतक के काहनी निवासी रविंद्र और सोनीपत के गोहाना रोड स्थित इंडियन कॉलोनी निवासी अरुण के रूप में हुई.

