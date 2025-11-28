Uttar Pradesh

संभल में दर्दनाक हादसा : कार और पिकअप की टक्कर में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

Ajay Yadav28 November 2025 - 10:50 AM
1 minute read
संभल में दर्दनाक हादसा : कार-पिकअप की भिड़ंत में एक ही परिवार के छह लोगों की मौत

Sambhal Accident : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गुरूवार रात थाना हयातनगर क्षेत्र में उस समय चीख-पुकार मच गयी, जब रसूलपुर धतरा में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर कार और पिकअप की आमने-सामने हुई जोर दार भिडंत में छह लोगों की मौत हो गयी. सभी मतृक एक ही परिवार के थे. घटना के बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. शवों को मोर्चरी में रखवाकर घायलों को इलाज के लिए भेजा गया.

हादसे की बड़ी वजह ओवर स्पीड माना जा रहा है. शुरूआती जानकारी के अनुसार दोनों वाहन एक ही लेन में आमने-सामने आ गए थे. इस घटना ने एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

कार्यक्रम से लौटते समय कार पिकअप से भिड़ी

मिली जानकारी के अनुसार, बहजोई निवासी रोहित कुछ साल पहले अमरोहा शिफ्ट हो गए थे. जहां उनकी सर्राफे की दुकान है. वे परिवार के साथ छोटे भाई डेविड की बेटी के नामकरण में शामिल होने पैतृक गांव बिसारू आए थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद वे वापस अमरोहा लौट रहे थे. गंगा एक्सप्रेसवे पर उनकी कार सामने से आ रही सब्जी लदी पिकअप से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पिकअप में धंसा गया. पुलिस ने क्रेन से दोनों वाहनों को अलग किया.

भारी टक्कर में छह की मौत

हादसे में कार में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो की हालत नाजुक बनी हुई है. पिकअप वाहन का चालक और क्लीनर भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एएसपी नॉर्थ कुलदीप सिंह ने बताया कि हयात नगर थाना क्षेत्र में एक कार और बोलेरो की आमने-सामने टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि संभवत: 4-5 लोगों की जनहानि हुई है. 2 लोगों को अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

