एनआईए ने जांच के लिए गठित किया विशेष दल, SP और इससे ऊपर रैंक के अधिकारी करेंगे नेतृत्व

  • एनआईए ने धमाके की जांच टीम बनाई
  • केंद्रीय और राज्य एजेंसियों का सहयोग
  • विस्फोट जानबूझकर या दुर्घटना जांच
  • फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर कनेक्शन
  • इरफान और जमीर की भूमिका जांची जाएगी

Delhi Blast : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने दिल्ली कार धमाके की जांच के लिए एक आंतरिक विशेष दल का गठन किया है. इस टीम का नेतृत्व सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी) स्तर से ऊपर की रैंक के अधिकारी करेंगे.

ध्यान देने योग्य है कि एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने दिल्ली कार धमाके की जांच एनआईए को सौंप दी थी. खुफिया सूत्रों के अनुसार इसे आतंकी हमला माना गया और यूएपीए की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थीं. इसके बाद एजेंसी ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी थी.

विस्फोट की जांच जारी

सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी (ANI) ने बताया कि एनआईए अपनी जांच में अन्य केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग बढ़ा रही है. एनआईए की टीम कई पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें यह भी पता लगाया जाएगा कि विस्फोट जानबूझकर किया गया था या यह दुर्घटना थी.

फरीदाबाद मॉड्यूल और जम्मू-कश्मीर कनेक्शन

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उसी मॉड्यूल से संबंधित लगती है, जिसमें पहले फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर एक बड़ी साजिश का खुलासा किया था. एजेंसियों ने स्पष्ट किया है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट का संबंध जम्मू-कश्मीर के नौगाम थाना क्षेत्र में आपत्तिजनक पोस्टर लगाने की घटना से जुड़ा है.

एनआईए इस मामले में मौलवी इरफान अहमद वाघाय (शोपियां) और जमीर अहमद (वकूरा, गांदरबल) की भूमिका की भी जांच करेगी. इन्हें 20 से 27 अक्तूबर 2025 के बीच गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा, 8 नवंबर 2025 को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से हथियार, पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री की बरामदगी भी इस जांच में शामिल है.

