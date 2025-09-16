फटाफट पढ़ें

सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीईटी रिवीजन के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं

योग्यता और सेवा वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं

यूपी टीचर्स फेडरेशन ने फैसले का स्वागत किया

फेडरेशन ने एनसीटीई से संशोधन पर स्पष्टता मांगी

CM Yogi Adityanath : शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं, इसलिए उनकी क्षमता को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा.

यूपी टीचर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह निर्णय शिक्षक हित में एक सराहनीय कदम है, उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग रिवीजन दाखिल करने से पहले एनसीटीई से स्पष्ट करें कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है.

