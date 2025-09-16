Uttar Pradesh

शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता, सीएम योगी आदित्यनाथ ने SC के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने के दिए निर्देश

Ajay Yadav16 September 2025 - 3:22 PM
1 minute read
CM Yogi Adityanath :
शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता, सीएम योगीआदित्यनाथ ने SC के आदेश पर रिवीजन दाखिल करने के दिए निर्देश

फटाफट पढ़ें

  • सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीईटी रिवीजन के निर्देश दिए
  • उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं
  • योग्यता और सेवा वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं
  • यूपी टीचर्स फेडरेशन ने फैसले का स्वागत किया
  • फेडरेशन ने एनसीटीई से संशोधन पर स्पष्टता मांगी

CM Yogi Adityanath : शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं, इसलिए उनकी क्षमता को नजरअंदाज करना सही नहीं होगा.

यूपी टीचर्स फेडरेशन ने फैसले का स्वागत किया

यूपी टीचर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है. फेडरेशन के अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा कि यह निर्णय शिक्षक हित में एक सराहनीय कदम है, उन्होंने अनुरोध किया है कि विभाग रिवीजन दाखिल करने से पहले एनसीटीई से स्पष्ट करें कि आरटीई-2009 के सेक्शन-23(2) का संशोधन आरटीई लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होता है.

यह भी पढ़ें : ‘युद्ध नशों खिलाफ’: 196वें दिन पंजाब पुलिस ने 383 स्थानों पर की छापेमारी, 99 नशा तस्कर गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 September 2025 - 3:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

गोरखपुर में NEET की तैयारी कर रहे छात्र की हत्या, पशु तस्करों ने मुंह में मारी गोली

16 September 2025 - 1:28 PM
Photo of 19 साल पुराने केस में सपा विधायक रमाकांत यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

19 साल पुराने केस में सपा विधायक रमाकांत यादव दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

16 September 2025 - 8:48 AM
Photo of रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

15 September 2025 - 4:32 PM
Photo of 2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

2047 तक विकसित होगा बलिया: जानिए कैसे अरविंद कुमार सिंह और टीम बदलेंगी जिले की तस्वीर

15 September 2025 - 3:51 PM
Photo of बीजेपी सांसद का हमला : संजय निषाद को बताया ‘मछुआरा समाज का सौदागर’, लगाया परिवारवाद का आरोप

बीजेपी सांसद का हमला : संजय निषाद को बताया ‘मछुआरा समाज का सौदागर’, लगाया परिवारवाद का आरोप

15 September 2025 - 1:45 PM
Photo of रामभद्राचार्य का मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान, कहा- ’25-25 बच्चे और फिर तीन तलाक’

रामभद्राचार्य का मुस्लिम महिलाओं को लेकर विवादित बयान, कहा- ’25-25 बच्चे और फिर तीन तलाक’

15 September 2025 - 10:04 AM
Photo of मांस की गुणवत्ता के लिए IVRI ने विकसित की नई प्लांट-बेस्ड सेंसर किट, अब मिनटों में जानें मांस की ताजगी

मांस की गुणवत्ता के लिए IVRI ने विकसित की नई प्लांट-बेस्ड सेंसर किट, अब मिनटों में जानें मांस की ताजगी

14 September 2025 - 5:27 PM
Photo of इंडिगो फ्लाइट लखनऊ में टेकऑफ से पहले रुकी, बड़ा हादसा टला, सपा सांसद डिंपल यादव सहित सभी यात्री सुरक्षित

इंडिगो फ्लाइट लखनऊ में टेकऑफ से पहले रुकी, बड़ा हादसा टला, सपा सांसद डिंपल यादव सहित सभी यात्री सुरक्षित

14 September 2025 - 12:31 PM
Photo of रामभद्राचार्य के बयान पर सपा नेता एस.टी. हसन का पलटवार- कहा, “धर्म के नाम पर दुकानदारी…”

रामभद्राचार्य के बयान पर सपा नेता एस.टी. हसन का पलटवार- कहा, “धर्म के नाम पर दुकानदारी…”

14 September 2025 - 8:02 AM
Photo of आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

आजमगढ़ में पुलिस उत्पीड़न का गंभीर मामला: थानाध्यक्ष समेत कई कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, जांच जारी

13 September 2025 - 5:37 PM
Back to top button