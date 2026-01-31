Sunetra Pawar Oath Ceremony : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की वरिष्ठ नेता और दिवंगत अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने आज महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। यह समारोह महाराष्ट्र के लोकभवन में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

राजनीतिक विरासत का उत्तरदायित्व

आज के इस शपथ ग्रहण समारोह का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सुनेत्रा पवार ने अपने पति और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अजित पवार, जो एक दिग्गज नेता थे और राज्य की राजनीति में एक प्रमुख स्थान रखते थे, अब उनके परिवार के एक सदस्य ने उनकी राजनीतिक धारा को अपनाया है। सुनेत्रा पवार का यह कदम उनके परिवार की ओर से प्रदेश की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का प्रतीक माना जा रहा है।

पार्टी और सत्ता में बदलाव

अजित पवार के निधन के बाद उनके परिवार में नेतृत्व की कमी को महसूस किया जा रहा था, लेकिन सुनेत्रा पवार ने अपने राजनीतिक कद और अनुभव से इस कमी को पूरा किया। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने पति की अधूरी योजनाओं को पूरा करने और राज्य के विकास में अपनी पूरी ताकत लगाएंगी। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य में शासन और प्रशासन में सुधार के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की बात भी की।

