Uttar Pradesh

Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Karan Panchal13 December 2025 - 5:50 PM
1 minute read
Stray Dogs
Stray Dogs: पागल कुत्ते ने मचाया आतंक, एक ही दिन में 49 लोगों पर किया हमला, दहशत में लोग

Stray Dogs: उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हालत यह है कि शुक्रवार को एक पागल कुत्ते ने एक ही दिन में 49 लोगों को काट लिया। जिसमें 6 लोग गंभीर रुप से घायल हैं। कुत्ते ने सड़क पर गुजरने वाले या दुकान से सामान खरीदने आए लोगों पर हमला किया। जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।

6 लोगों को किया गया रेफर

कुत्ते ने जिन लोगों को काटा, उनमें 6 लोगों के हाथ और पैरों पर गंभीर जख्म हैं। उन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इलाज के लिए हायर सेंटर बिजनौर रेफर कर दिया गया। जबकि अन्य 43 लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीके लगाए और पट्टियां की गई है।

70 लोगों का हुआ टीकाकरण

स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अंकित कुमार ने कहा कि, सवेरे से दोपहर तक करीब 49 लोग इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए। शुक्रवार को स्वास्थ्य केंद्र में करीब 70 लोगों का टीकाकरण किया गया।

ये भी पढ़ें- गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 December 2025 - 5:50 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया, CM योगी बने प्रस्तावक

13 December 2025 - 3:36 PM
Photo of दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण सड़क हादसे, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई घायल

दिल्ली-उत्तर प्रदेश में कोहरे के कारण सड़क हादसे, ग्रेटर नोएडा और अमरोहा में कई घायल

13 December 2025 - 1:06 PM
Photo of केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा संगठन और मोदी नेतृत्व को सराहा, 2027 में बड़ी जीत का दावा

13 December 2025 - 12:24 PM
Photo of लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार

12 December 2025 - 2:55 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

उत्तर प्रदेश में हड़तालों पर 6 महीने की रोक, ESMA 1966 के तहत आदेश जारी

12 December 2025 - 12:43 PM
Photo of सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

सीएम योगी ने अवैध नशे के सौदागरों की तोड़ी कमर, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल से जुटाए सुबूत, फिर सबसे बड़ा क्रैक डाउन

11 December 2025 - 5:52 PM
Photo of आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

आजम खान को जेल से बड़ी राहत, कोर्ट ने किया दोषमुक्त, 8 साल पुराना है मामला

11 December 2025 - 1:44 PM
Photo of बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

बाराबंकी हादसा : तेज रफ्तार कार से टकराई वैगनआर, सिपाही की पत्नी और चार बच्चों की मौत

11 December 2025 - 1:10 PM
Photo of Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

Ayodhya Accident : बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर, 3 श्रद्धालुओं की मौत,11 घायल

11 December 2025 - 12:41 PM
Photo of UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

UP में कोहरे और सर्दी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, मौसम में हल्की गर्मी और बादलों की संभावना

11 December 2025 - 8:36 AM
Back to top button