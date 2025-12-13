Rajasthan News : राजस्थान के जयपुर में गाजर का हलवा खाना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मियों ने गाजर का हलवा खाया और तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद से मामला गहराया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं।

जन्मदिन मनाना पड़ा भारी

बता दें कि जयपुर में एक पुलिसकर्मी के जन्मदिन पर एक मिठाई की दुकान से गाजर का हलवा मंगवाया गया था। जिसको खाने के कुछ समय बाद ही पुलिसकर्मियों की हालत बिगड़ गई। बीमार होने वालों में 2 एडिशनल एसपी, 3 सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई समेत कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

सभी को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका से जताई है। जिससे खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत सक्रिय हुए। जिसके बाद मेडिकल टीम को अस्पताल भेजा गया, और बीमार पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं मिठाई की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने हलवे का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा। रिपोर्ट आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दुकान का लाइसेंस निरस्त

आईएफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. रवि कुमार शेखावत ने बताया कि जिस मिठाई की दुकान से हलवा मंगाया गया था, उसे अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है। साथ ही दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा की जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

