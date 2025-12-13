Uncategorized

Rajasthan News : गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Karan Panchal13 December 2025 - 3:35 PM
1 minute read
Rajasthan News
Rajasthan News : गाजर का हलवा खाना पड़ा मंहगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News : राजस्थान के जयपुर में गाजर का हलवा खाना पुलिसकर्मियों को महंगा पड़ गया। पुलिसकर्मियों ने गाजर का हलवा खाया और तबीयत बिगड़ गई। जिसके बाद से मामला गहराया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं।

जन्मदिन मनाना पड़ा भारी

बता दें कि जयपुर में एक पुलिसकर्मी के जन्मदिन पर एक मिठाई की दुकान से गाजर का हलवा मंगवाया गया था। जिसको खाने के कुछ समय बाद ही पुलिसकर्मियों की हालत बिगड़ गई। बीमार होने वालों में 2 एडिशनल एसपी, 3 सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई समेत कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल शामिल हैं।

सभी को निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है, डॉक्टरों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका से जताई है। जिससे खाद्य सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

जानकारी मिलते ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत सक्रिय हुए। जिसके बाद मेडिकल टीम को अस्पताल भेजा गया, और बीमार पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य जांच की गई। वहीं मिठाई की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने हलवे का सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजा। रिपोर्ट आने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दुकान का लाइसेंस निरस्त

आईएफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉ. रवि कुमार शेखावत ने बताया कि जिस मिठाई की दुकान से हलवा मंगाया गया था, उसे अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है। साथ ही दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा की जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों।

ये भी पढ़ें- Delhi NCR में कोहरे का कहर, 6 गाड़ियां आपस में टकराईं, कई घायल, यूपी में अलर्ट जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal13 December 2025 - 3:35 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

10 December 2025 - 1:37 PM
Photo of IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

26 November 2025 - 5:03 PM
Photo of भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी स्थगित, सोशल मीडिया से हटाए सभी पोस्ट

भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना की शादी स्थगित, सोशल मीडिया से हटाए सभी पोस्ट

25 November 2025 - 6:44 PM

Train Accident : त्योहार मनाने निकले यात्री, पल भर में सो गए मौत की निंद 

22 November 2025 - 11:29 PM
Photo of वारंटी को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर ग्रामिणों ने किया हमला, कई घायल, एक की हालत गंभीर

वारंटी को गिरफ्तार करने आई पुलिस पर ग्रामिणों ने किया हमला, कई घायल, एक की हालत गंभीर

18 November 2025 - 8:25 PM
Photo of पंजाब में नागरिक सेवाओं का नया युग : CM भगवंत मान ने बटाला तहसील कॉम्प्लेक्स जनता को किया समर्पित

पंजाब में नागरिक सेवाओं का नया युग : CM भगवंत मान ने बटाला तहसील कॉम्प्लेक्स जनता को किया समर्पित

9 November 2025 - 12:51 PM
Photo of ‘दिल्ली क्राइम’ सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज़, इस बार कहानी का केंद्र बिंदु है “ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल”

‘दिल्ली क्राइम’ सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज़, इस बार कहानी का केंद्र बिंदु है “ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल”

4 November 2025 - 6:27 PM
Photo of कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

29 October 2025 - 10:40 PM
Photo of बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

बलूचिस्तान पर ‘बयान’ नहीं झेल पाया ‘पाकिस्तान’, सलमान खान को घोषित किया आतंकी

26 October 2025 - 4:46 PM
Photo of गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व: असम CM को मिला पंजाब कैबिनेट मंत्रियों का निमंत्रण

गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व: असम CM को मिला पंजाब कैबिनेट मंत्रियों का निमंत्रण

23 October 2025 - 12:48 PM
Back to top button